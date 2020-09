Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci: ”Vuole autonomia? Rinunci a quanto le passo”

Flavio Briatore chiede a Elisabetta Gregoraci di rinunciare a quanto le passa se vuole essere autonoma. Dopo le dichiarazioni dell'ex moglie al Grande Fratello Vip 5, l'imprenditore risponde con una provocazione dalle pagine del Fatto Quotidiano.

Sin da quando Alfonso Signorini ha ufficializzato l'ingresso di Elisabetta Gregoraci nel cast del Grande Fratello Vip 5, ci si immaginava che prima o poi l'ex marito si sarebbe espresso sulla partecipazione dell'ex moglie al reality.

Flavio Briatore lo ha fatto oggi in un intervento molto duro contro la madre del figlio. L'imprenditore, in un'intervista a Selvaggia Lucarelli, ha risposto alle parole della moglie che ha detto di aver dovuto fare delle rinunce professionali per stargli vicino. "I primi anni è venuta a qualche Gran Premio che le interessava, altrimenti andavo da solo e faceva quel che voleva" dice Briatore.

La Gregoraci ha affermato di essere stata infelice in passato, ecco come le risponde l'ex marito: "Passava in Sardegna due mesi l'anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l'autista" e aggiunge " Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla".

Flavio Briatore si era imposto un silenzio stampa sulla partecipazione della ex moglie al reality ma ora ha decisamente cambiato idea: "Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?", dice commentando il desiderio di autonomia espresso dalla Gregoraci tra le mura della casa di Cinecittà. L'assegno che Briatore passa alla moglie resta top secret: "Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria".

Briatore è stato da subito contrario alla partecipazione della moglie al reality e non ha cambiato idea: "io e lei siamo divorziati, ormai non siamo neppure più parenti, abbiamo un figlio. Dobbiamo pensare al bene di Falco". Pensando al figlio Nathan Falco, di dieci anni, dice: "Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità" aggiungendo "Mi dispiace solo se mio figlio legge queste cose" riferendosi alle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci.

La showgirl in questi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ha iniziato una sorta di tira e molla con l'ex velino Pierpaolo Pretelli. Mentre Pierpaolo Pretelli ha confessato ad Adua Del Vesco di essere attratto da Elisabetta la showgirl ieri ha parlato di tenera amicizia. Elisabetta sa che dall'esterno Briatore la guarda ed è pronto a giudicarla, quando Tommaso Zorzi l'ha presa in giro dicendo: "Ho sentito un bacio?" lei ha risposto prontamente "No, nessun bacio. Non mi allarmare nessuno a casa sennò non torno più a Montecarlo". I due ex infatti abitano entrambi nel Principato di Monaco: "Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide" ha rivelato Flavio Briatore.