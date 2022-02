Flavio Briatore apre la sua pizzeria a Roma: tutti i dettagli

Flavio Briatore, il celeberrimo imprenditore noto principalmente per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life, ha deciso di aprire una nuova pizzeria a Roma: si tratta del Crazy Pizza, l'ultima invenzione firmata Briatore appena sbarcata nella Capitale.

Dopo i due Crazy Pizza, aperti inizialmente a Londra e Monte Carlo, l'imprenditore piemontese ha scelto via Veneto a Roma, per poi approdare a marzo anche a Milano, come location per la sua pizzeria romana nuova di zecca, la cui apertura ha avuto luogo lo scorso 15 febbraio.

Il Crazy pizza di Roma offrirà ai propri clienti una sfoglia senza lievito, lanciata a mano e con crosta sottile. Il locale conta 62 coperti interni e 42 esterni ed ha prezzi per tutte le tasche: da una "Pomodoro" che costa 13 euro, ad una Margherita che ne costa 14, ad una focaccia di Recco con Stracchino che viene 19 fino ad una pizza con il Patanegra che costa ben 60 euro.

Flavio Briatore, a proposito del nuovo ristorante, ha dichiarato: "In Italia, a Roma e in Via Veneto non esiste niente come Crazy Pizza. È pieno di Pizza Antonio, Pizza Giuseppe. Non c'è un marchio. Ti portano la pizza su tavoli spogli con un servizio approssimativo. La pizza è un prodotto identitario, ma è presentato in modo cheap, noi gli abbiamo creato intorno un ambiente diverso".