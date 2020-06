Grande Fratello VIP 5, Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente?

Elisabetta Gregoraci prima concorrente del Grande Fratello Vip 5? L'ex moglie di Flavio Briatore sarebbe il primo "colpo di mercato" di Alfonso Signorini per la nuova edizione del reality, secondo le indiscrezioni riportate da TV Blog.

Dopo aver accusato Nicola Savino di averla esclusa dal dopo festival 2020, Elisabetta Gregoraci potrebbe tornare in televisione grazie alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Se le indiscrezioni riportate ieri dovessero risultare esatte, la conduttrice televisiva sarebbe il primo grosso nome che Alfonso Signorini potrebbe essere riuscito a portare all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, edizione al via a settembre. La notizia per il momento non è stata confermata, né dal giornalista e presentatore del reality né dalla diretta interessata. Negli anni passati, Elisabetta Gregoraci è stata al centro del gossip grazie alla sua relazione con Flavio Briatore che ha sposato nel giugno 2008, dopo circa due anni, il 18 marzo 2010, hanno avuto un figlio e il 23 dicembre 2017 si sono separati.