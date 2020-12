Grande Fratello Vip 5, gaffe di Cristiano Malgioglio sui contratti e le puntate: bufera sul reality (VIDEO)

Nuova gaffe di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5 che ha svelato a Giacomo Urtis di dover rimanere nella casa almeno per dieci puntate da contratto. La rivelazione è stata però fatta, a loro insaputa, durante la diretta di Mediaset Extra e ha innescato una vera e propria bufera sui social contro il reality di Canale 5.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sembrano ignorare la presenza delle telecamere e continuano a mettere in imbarazzo la produzione dello show. Dopo le frasi sessiste di Filippo Nardi che stasera porrebbe essere squalificato, ieri è toccato a Cristiano Malgioglio confessare un particolare che va contro ogni logica del reality.

Il Grande Fratello VIP si fonda sul televoto del pubblico ma il cantautore siciliano ha rivelato che sul suo contratto è previsto il numero di puntate a cui dovrà partecipare. Cristiano, che quando parla di argomenti delicati tende a coprirsi il microfono senza essere rimproverato dalla regia, rivolgendosi a Giacomo Urtis ha chiesto: "tu quante puntate hai?". Urtis gli ha risposto: "che ho fatto?" ma Cristiano ha insistito: "io dieci" e poi la regia ha staccato censurando il resto del discorso.

Il discorso di Cristiano è diventato subito virale sul web: molti si chiedono come sia possibile garantire a un concorrente un minimo di puntate se davvero tutto dipende dai voti del pubblico? E che senso ha a questo punto il televoto di stasera che vede Malgioglio in nomination? Per Alfonso Signorini, cha stasera sarà in diretta in prima serata, potrebbe essere un venerdì nero.