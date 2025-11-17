Cristiano Malgioglio in imbarazzo a Belve per il tatuaggio "proibito": "Quello non te lo farò vedere mai"

Cristiano Malgioglio approda a Belve e la sua sarà una serata di rivelazioni incandescenti (non potrebbe essere altrimenti) a partire dai ricordi più intimi sulla propria famiglia, all'autoironia disarmante e qualche dettaglio che farà arrossire persino i fan più affezionati. Francesca Fagnani lo riporta al centro della scena nella puntata di martedì 18 novembre su Rai 2, con un mix di leggerezza e "confessioni da diva". Mentre una nuova incursione di Maria De Filippi prepara il terreno per l'ennesimo momento cult di questa stagione.

Belve, Cristiano Malgioglio si apre con Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, Belve

Al centro della puntata c'è il racconto più fragile di Cristiano Malgioglio, lontano dai soli colori sgargianti dei suoi look. Davanti alle domande incalzanti di Francesca Fagnani, l'artista ripercorre il dolore per la perdita della madre, un lutto che ha segnato anche la sua carriera: "Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo", confessa, ricordando il lungo periodo di blocco creativo.

Malgioglio parla anche di quella lettera lasciata sul cuore della madre il giorno dell'ultimo saluto, gesto simbolico per dirle "tutto quello che non aveva mai saputo" di lui. Inevitabile poi il passaggio sulla propria identità e sul rapporto con la famiglia: ricordando i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift appesi in cameretta da ragazzo, racconta come a casa sua la verità fosse evidente, anche senza proclami.

"Mica ci voleva la zingara per capire! Non c'era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia", dice in uno dei momenti più intensi dell'intervista.

Dalla bocca di JLO "sulle natiche" al tatuaggio in zona intima: il Malgioglio che pizzica

Cristiano Malgioglio

Accanto alle confessioni più serie, c'è anche il Malgioglio che il pubblico conosce e ama: ironico, teatrale, irresistibile. Nella clip diffusa prima della puntata, la "diva" della TV italiana racconta dei tatuaggi dedicati a Jennifer Lopez, scherzando con la Fagnani sul fatto di averne "uno sulla schiena, uno sulla gamba e uno sulla natica".

Quando la conduttrice insiste su quello più segreto, arriva la battuta in perfetto stile Malgioglio: "L'uccello del paradiso proprio là!". "Ma quello non te lo farò vedere mai", aggiunge sornione.

Non mancano i suoi "vezzi", dalle richieste di sconto nei negozi alla passione per i frutti rossi, ma anche l'orgoglio di una carriera che lui considera già consegnata al tempo. "Le mie canzoni rimarranno nella storia", afferma senza esitazioni. E, in pieno stile Belve, c'è spazio per una stoccata elegante ma pungente a Giusy Ferreri, per la quale ammette che "mi sarebbe piaciuto scrivere, ma non mi ha mai chiamato per chiedermi una canzone". "Ma non me ne frega più niente", conclude.

Belve, gli altri ospiti di martedì 18 novembre

La puntata del 18 novembre non ruota però solo intorno a Cristiano Malgioglio. In studio arriverà la top model Eva Herzigova, la rapper BigMama e il chirurgo dei vip Genny Urtis, pronti a misurarsi con il tono diretto e spesso spiazzante delle domande di Fagnani.

A completare il quadro, l'ormai attesissimo cameo di Maria De Filippi. Una presenza discreta ma potentissima, quella di Queen Mary, capace con un solo ingresso di trasformare l'atmosfera dello studio.

Belve, giunta alla sesta stagione, conferma così la sua formula vincente: interviste senza sconti e confessioni intime. La puntata con Malgioglio e il ritorno di Maria De Filippi ha tutte le carte in regola per diventare uno dei capitoli più commentati di questa annata televisiva.