Grande Fratello Vip 5: Andrea Damante e Ignazio Moser entrano come concorrente unico?

Andrea Damante e Ignazio Moser starebbero per varcare la porta del Grande Fratello VIP 5 ma come concorrente unico: secondo i rumors riportati dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Alfonso Signorini sta provando a convincere i due amici a partecipare al suo programma.

Dopo l'uscita di scena della cometa Flavia Vento e la squalifica di Fausto Leali, il conduttore Alfonso Signorini è alla ricerca di nuovi personaggi che possano sostituire i due usciti anzitempo dalla casa. Dopo aver contattato Luca e Gianmarco Onestini, il direttore di CHI starebbe cercando di convincere Andrea Damante e Ignazio Moser ad entrare nella casa ma come un unico concorrente. L'indiscrezione arriva da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, una fonte molto vicina a Signorini e quindi attendibile: "Dopo il rifiuto dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, sono partite le telefonate per Andrea Damante e Ignazio Moser. La voglia è quella di riportare due dei protagonisti più amati del programma e al centro della cronaca rosa. È una trattativa difficile", ha detto Parpiglia.

Andrea Damante ha partecipato come tentatore a Temptation Island e come tronista a Uomini e donne dove ha conosciuto Giulia De Lellis, i due si sono fidanzati e la loro storia è andata avanti fino al 2018, con un breve ritorno di fiamma nel 2019. Damante ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Ignazio Moser ha partecipato alla seconda edizione del reality dove ha conosciuto Cecilia Rodriguez, la sua attuale compagna. Il figlio di Francesco Moser nella casa di Cinecittà ha conosciuto anche Giulia De Lellis che gli ha presentato Andrea, i due sono diventati molto amici tanto da sfilare insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Nel frattempo i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 attendono la nuova diretta di stasera, in onda come sempre in prima serata di Canale 5. I 'Vipponi' in nomination sono ben sette: Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Guida, Dayane Mello e Adua Del Vesco. Il meno votato dal pubblico non sarà costretto ad abbandonare la casa ma andrà automaticamente in nomination la prossima settimana.