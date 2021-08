Ignazio Moser mostra lo scontrino esagerato, dopo le critiche dei fan arriva la spiegazione

Uno scontrino esorbitante ha attirato su Ignazio Moser le critiche dei follower di Instagram: la cifra di 6800 euro per una cena ad Ibiza è sembrata esagerata ai fan dell'ex ciclista che, poco dopo, ha chiarito l'equivoco, spiegando che si era trattato di uno scherzo a Nicola Ventola.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono a Ibiza per trascorrere le loro vacanze, lui, dopo L'Isola dei Famosi ha deciso di tingersi i capelli di biondo, lei attraverso i social, ha fatto sapere di passarsela bene "sto benissimo, mi sto divertendo tantissimo e mi sto godendo le vacanze".

Ieri Ignazio Moser è stato al centro di una nuova polemica nata sui social per uno scherzo organizzato dal gruppo di amici a Nick Ventola, ex giocatore dell'Inter e della nazionale, anche lui in vacanza nell'isola delle Baleari. L'ex ciclista ha mostrato su Instagram lo scontrino di una cena al ristorante, la cifra stampata sopra, 6800 euro, ha fatto infuriare gli utenti.

La polemica si è subito accesa: "Che caduta di stile mostrare il conto" ha scritto uno, e ancora "è uno schiaffo alla miseria" e "è una poracciata". Ignazio, vista la piega che stava prendendo la discussione, è dovuto intervenire per chiarire quanto accaduto. Moser, quasi incredulo per quello che aveva letto nei commenti, ha spiegato che in realtà si trattava di uno scherzo a Nicola Ventola, destinatario del conto. "Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che abbiamo fatto a Nicola, non era vero lo scontrino", ha detto l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2021.