Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser rifiuta di chiedere a Cecilia Rodriguez di sposarlo: perchè

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si amano, ma l'eventuale proposta di matrimonio avverrà lontano dalle telecamere: lo ha imparato a sue spese Ilary Blasi che nella finale de L'isola dei Famosi aveva preparato lo scenario perfetto per la proposta, con tanto di anello nascosto nella sabbia.

Alcune settimane fa Ignazio Moser, per il bene dei suoi compagni, e un piatto di pasta garantito per 7 giorni, era stato disposto a tagliarsi i capelli a zero, ma ieri gli autori dell'Isola dei famosi 2021 hanno scoperto che ci sono dei limiti oltre il quale neanche l'ex ciclista è pronto a spingersi.

Ieri nel corso dell'ultima puntata de L'isola dei famosi, che ha visto Awed trionfare, Ignazio Moser è stato il protagonista di una piacevole sorpresa: la sua fidanzata Cecilia Rodriguez ha fatto 9mila chilometri per poterlo riabbracciare. Prima di questo momento a Ignazio è stata fatta trovare una scatola con una specie di diario che Cecilia aveva scritto in questi giorni: "C'era una volta una bambina con la testa piena di sogni, il più grande di tutti era quello di trovare un giorno il grande amore - ha letto Ignazio con la voce rotta dall'emozione - quella bambina ero io, Ignazio. Il grande, immenso amore che la vita mi ha regalato sei tu. Tuo nonno si chiamava Ignazio, tua nonna Cecilia. Ignazio e Cecilia, il nostro amore era già scritto nel nostro destino".

La parte finale del diario era bianca, pagine da scrivere insieme e che nell'idea della produzione prevedeva una proposta di matrimonio davanti alle telecamere de L'Isola dei famosi. I due si sono poi incontrati e - come potete vedere in questo video - si sono abbracciati sulle note di Chasing Cars dei Snow Patrol. A questo punto Ilary ha fatto capire ad Ignazio che l'anello era pronto per lui "Sei in Honduras c'è il tramonto, il mare, la spiaggia. Se scavi lì sotto c'è una cosetta, mi sono portata avanti".

Ignazio Moser però non si è lasciato convincere dicendo che il loro amore, nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, ora deve essere vissuto in privato: "Abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse, vorrei scegliere io l'anello. Vi ringrazio ma questa cosa qui no". Cecilia ha appoggiato la decisione di Ignazio "Non abbiamo bisogno di questo per unire il nostro amore". Alla fine Ignazio, che nella vita privata è amico di Tommaso Zorzi, ha detto alla conduttrice "Vi prometto che appena succede sarete i primi a saperlo, prima Tommy e poi tu Ilary". La Blasi ha capito che non era il caso di insistere e, rivolgendosi al suo opinionista: "faremo i testimoni".