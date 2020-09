Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco: “Per me e Gabriel Garko non è stato semplice fingere la relazione"

Adua Del Vesco nel segreto del confessionale del Grande Fratello Vip 5 rivela che per lei e Gabriel Garko non è stato semplice fingere una relazione.

Adua Del Vesco e Gabriel Garko non è stato semplice portare avanti una relazione finta: l'attrice racconta nel confessionale del Grande Fratello Vip 5 quello che Garko aveva lasciato ampiamente intuire nel suo intervento in diretta di venerdì scorso.

La verità sulla natura della relazione tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko era venuta fuori venerdì scorso, durante l'ormai noto coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5. L'attore aveva detto che ora poteva finalmente sentirsi libero e avrebbe iniziato a vivere una nuova vita.

Ora anche Adua si sente libera di raccontare di quanto è successo in quel periodo e lo fa nel confessionale della casa di Cinecitta: "Fingere h24 è dura, noi lo abbiamo fatto per un po' di tempo, non è stato semplice. Ora gli auguro tanta serenità, di vivere la sua vita, se lo merita, sono felicissima per lui".

Adua poi spiega il motivo per cui, secondo lei, Garko ha scelto la vetrina del Grande Fratello per la sua dichiarazione: "Fare quello che ha fatto lui, qui, con me, mi riempie il cuore, perché significa che si fida di me e che io per lui sono una persona importante. Lui non mi ha visto serena e forse ha sentito il bisogno di liberarmi. Un peso che porto forse da troppo tempo e che anche lui ha portato per molto tempo. È stata una lezione di vita grandissima, gliene sarò per sempre grata. Sono felice che lui sia finalmente libero".

Alcuni invece, come la giornalista Selvaggia Lucarelli e Dagospia, pensano che il motivo sia stato molto più venale e raccontano che l'attore abbia preso un compenso di trentamila euro per il suo coming out che è servito a distogliere l'attenzione dall'Ares Gate scoppiato dopo la chiacchierata tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco e messo a tacere dopo la diffida arrivata a Mediaset da parte di Alberto Tarallo.

Nella lettera letta al Grande Fratello Gabriel Gark,o parlando della sua relazione con Adua, aveva detto: "Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io" aggiungendo "Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica". L'attore ha promesso che racconterà i motivi per cui si è 'nascosto' a Verissimo.