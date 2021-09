Rosalinda Cannavò torna al Grande Fratello Vip: quale sarà il nuovo ruolo

Rosalinda Cannavò torna nell'orbita del Grande Fratello Vip ma non come concorrente: sarà la nuova conduttrice di Casa Chi: il programma parlerà dell'edizione n° 6 del reality attraverso interviste e notizie di gossip. La trasmissione, disponibile sui canali social di Chi Magazine e Mediaset Infinity, prevede la presenza di Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia, giornalisti del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Nella giornata di ieri, Rosalinda Cannavò ha lanciato un conto alla rovescia sul suo profilo Instagram annunciando una grande novità in arrivo. La notizia ha mandato in fibrillazione i numerosi fan dell'ex gieffina, e oggi pomeriggio è arrivata la risposta che ha colto molti di sorpresa. Il giornalista di Chi, Gabrielle Parpiglia, che aveva intervistato la Cannavò nel suo format 'Il bianco e il nero' su Live Now, aveva scritto sui social "presto news per questa ragazza a cui mi sento molto legato, ragazza che stimo parecchio", riferendosi, ovviamente, alla Cannavò.

A giochi fatti l'assist di Parpiglia è facile da decifrare: Rosalinda Cannavò sarà la nuova conduttrice di Casa Chi. Per chi non lo conoscesse, lo show viene trasmesso in streaming sui canali social di Chi Magazine ed è disponibile anche su Mediaset Infinity. Nel corso del talk show la conduttrice, insieme ai giornalisti di Chi, intervisterà personaggi legati al Grande Fratello Vip e al gossip.

Un nuovo inizio quindi per Rosalinda Cannavò dopo le vicissitudini legate alla Ares Film, quando lavorava usando lo pseudonimo Adua Del Vesco. L'attrice siciliana, inoltre, negli ultimi giorni ha iniziato un nuovo progetto sul suo profilo Instagram, dal titolo Fragola e Panna: si parlerà di disturbi del comportamento alimentare, di cui anche Rosalinda ha sofferto in passato.