Rosalinda Cannavò coperta di insulti vergognosi: 'Amore finto senza figli, morta di fame del Sud'

Rosalinda Cannavò, in vacanza con il compagno Andrea Zenga negli USA, è stata vergognosamente insultata per non avere dei figli e per essere nata e cresciuta nel Sud Italia.

Disavventura social per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che hanno visto il loro amore messo in dubbio da insulti vergognosi per il solo fatto di non avere dei figli. Come se non bastasse, l'attrice è stata contestata anche per la sua provenienza (è siciliana). Lei però ha deciso di "denunciare" tutto ai suoi follower su Instagram.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non sono fidanzati neppure da tre anni (si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip durante l'edizione 2020/2021) ma non hanno mai nascosto di considerarsi due vere e proprie anime gemelle e di desiderare una vita insieme e una famiglia. Il tutto, come è naturale che sia, con i loro tempi. Qualcuno deve averli presi troppo alla lettera: un hater ha commentato una delle tante stories condivise dall'ex gieffina con un vergognoso "Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore".

Anche peggiore il commento successivo alle foto del viaggio negli Stati Uniti che i due fidanzati si stanno godendo: "Certo ti ha pagato la vacanza morta di fame con valigia di cartone dal sud. Amore finto senza figli".

Rosalinda Cannavò (conosciuta anche con lo pseudonimo di Adua Del Vesco) ha però deciso di denunciare gli orribili commenti ricevuti. Nelle sue stories su Instagram l'attrice ha condiviso gli screenshot degli insulti, commentando: "Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c'è un limite sui social. Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel Sud Italia non lo commento perché si commenta da solo...".