Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila accusato di molestie da una modella

Antonio Zequila ora è nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma qualcuno fuori lo accusa di molestie: è la modella Andrada Marina, che sostiene che l'attore avrebbe provato a baciarla dopo averle promesso una partecipazione a 'Tu si que vales'.

Antonio Zequila, all'interno della Casa del Grande Fratello, è all'oscuro del fatto che Andrada Marina dalle pagine di 'Nuovo' gli abbai lanciato contro accuse pesantissime. La modella ha raccontato una storia risalente al 2015, l'attuale concorrente del reality era presentatore del concorso di bellezza, "Miss Made in Italy", a cui partecipava Andrada.

Secondo il racconto della modella Antonio l'avrebbe notata dopo il suo numero di danza del ventre: "Durante una serata mi sono esibita in un numero di danza del ventre, la mia grande passione, e lui mi ha notata. Così mi ha invitato a raggiungerlo nella sua stanza d'albergo: mi ha detto che avevo talento e che voleva parlarmi di lavoro".

Zequila, vantando la sua amicizia con Mara Venier, le disse che l'avrebbe fatta partecipare a 'Tu si que vales'. Subito dopo ha provato a baciarla: "ha cominciato a farmi dei complimenti e tra una parola e l'altra, mi ha baciata". La modella, allora diciottenne, racconta di essere rimasta molto turbata: "Ci rimasi malissimo. Lui allora ha provato a tranquillizzarmi: mi ha fatto sedere sul letto, ha detto che non sarebbe successo niente e, invece, ha provato a baciarmi una seconda volta".

La ragazza racconta che a quel punto ha preferito abbandonare la stanza di corsa: "sono scattata in piedi e gli ho risposto: 'Mi dispiace, ma non sono quel tipo di ragazza'. Sono uscita di corsa dalla stanza, senza nemmeno aspettare la sua reazione".