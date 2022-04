Isola dei Famosi 2022, Antonio Zequila sbugiarda Estefanía Bernal: “Ecco cosa mi disse su Roger Balduino“

Antonio Zequila getta dei dubbi su Estefanía Bernal e Roger Balduino, prima, e per il momento unica, coppia formatasi all'interno de l'Isola dei Famosi 2022*: l'ex naufrago, presente in studio nella puntata dell'11 aprile, ha rivelato che Estefanía non è attratta dal modello brasiliano ma da Jeremias Rodriguez.

Le coppie piacciono ai reality, i telespettatori tendono a salvarle al televoto per vedere come si evolve la storia d'amore. Allo stesso modo, e proprio per il motivo che abbiamo appena detto, la formazione di una coppia, in questo contesto, è vista con molto scetticismo, ed è quello che sta succedendo a Estefanía Bernal e Roger Balduino, conosciutisi e innamoratisi all'Isola dei Famosi.

Il primo a non credere all'amore tra i due giovani è Antonio Zequila, l'ex naufrago, da poco eliminato dall'adventure game, sostiene di avere le prove di quello che dice e ieri non ha esitato a sbugiardare Estefanía e Roger. L'attore ha svelato che in albergo la modella argentina avrebbe detto, riferendosi a Roger: "a me quel bamboccio non piace per nulla, preferisco Jeremias, peccato che sia fidanzato", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

L'esternazione dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è stata contestata da Estefanía "Jeremias è un bel ragazzo ma non è vero, non ho mai detto questo", ha replicato ad Antonio che, da parte sua, ha insistito "io ho ascoltato tutto e c'erano anche diversi testimoni".

Nella discussione è intervenuto anche Roger Balduino, il modello brasiliano ha dato del bugiardo a Zequila che, a suo dire, in albergo ci avrebbe provato con tutte le ragazze. Zequila, a sua volta, ha accusato Roger, rivelando "Non io, tu sei un bugiardo!! Sei arrivato in albergo la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima. Non dire sciocchezze su di me".