Antonio Zequila: "Mai più", le ragioni della storica lite con Adriano Pappalardo (VIDEO)

Il video della storica lite di Antonio Zequila e Adriano Pappalardo è considerato una delle più alte testimonianze del trash televisivo italiano. Il cantante e l'ex gieffino ed attore italiano si scontrarono durante una diretta di Domenica In e Mara Venier non riuscì ad impedire quello che ormai tutti ricordano come uno dei momenti più bassi mai raggiunti nel mondo dello spettacolo italiano.

Durante la lite Zequila non riuscì a trattenere la sua rabbia per essere stato provocato da Pappalardo dietro le quinte, a suo dire, prima dell'inizio della trasmissione. Anche Adriano ebbe da ridire e si appellò al pubblico presente in studio; seguirono parole semplicemente indimenticabili: "Allora, io dico una cosa: finché io e te litighiamo, va bene su tutto. Non ti permettere assolutamente di nominare mia madre. Non ti permettere mai più, mai più. Mai più!".

Secondo quanto affermato da Zequila in un'intervista rilasciata qualche anno dopo, la sua reazione sarebbe stata causata da una frase pronunciata da Pappalardo, che a quanto pare avrebbe offeso sua madre nei camerini: "Mi disse: 'Tu pur di avere successo, ti ... tua madre'. All'epoca stavo vivendo una stagione di grande popolarità ma quando Pappalardo ha offeso mia madre non ci ho visto più."

Dopo la lite, Antonio Zequila e Adriano Pappalardo non hanno più avuto modo di chiarire, così come ha confermato qualche anno fa l'attore nella casa del Grande Fratello Vip 4: "Sono passati 17 anni e non ci siamo mai più incontrati. Ricordo ancora l'episodio, inizialmente riuscii a calmarmi ma poi mi rise in faccia, mi sbeffeggiò... Lui era geloso perché il pubblico era dalla mia parte".