Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia scompare dalla Casa, ecco dov'era

Antonella Elia ha abbandonato il Grande Fratello Vip 2020? La domanda ha fatto il giro dei social quando la showgirl è scomparsa dal reality per tre ore. Ma dov'era Antonella Elia? Era andata a fare una sauna.

Come Isaia cercava Zazà nella nota canzone napoletana, ieri i fan di Antonella Elia cercavano la loro beniamina sparita dalla Casa del Grande Fratello. Antonella Eli aveva litigato furiosamente con Patrick Ray Pugliese, poi aveva accusato la produzione ed i coinquilini di sfruttarla per aumentare lo share del programma.

Nel pomeriggio di ieri Antonella è sparita per circa tre ore dalla casa. Il tam tam è iniziato su Twitter, molti hanno temuto che la Elia avesse abbandonato la casa come aveva minacciato la sera precedente. "Ma è andata via davvero?"; "Antonella è sparita", "Sono ore che le telecamere non la inquadrano", si leggeva sul social. Poco dopo l'allarme è rientrato, la concorrente era andata a farsi una lunga sauna, questa almeno la versione ufficiale, anche se i soliti complottisti pensano che la showgirl abbia chiesto un faccia a faccia con gli autori.