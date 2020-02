Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia: "Mi sposerei solo per adottare figli"

Antonella Elia sorprende le telecamere del Grande Fratello Vip 2020 parlando di figli e della possibilità di sposarsi, ma solo per poter adottare dei bambini.

Antonella Elia, dopo aver saputo che il suo compagno, Pietro Delle Piane, potrebbe averla tradita con la sua ex Fiore Argento, non si dà pace. La showgirl si è appartata con Serena Enardu e Pago per confidar loro il suo desiderio di diventare madre. Il matrimonio le permetterebbe "di prender bimbi in affido - dice - per cercare di dare amore a questi bimbi visto che non posso averne. Aiutare dei bambini in famiglie disagiate è un modo di fare qualcosa. Per me sarebbe una cosa fuori dal mondo". Pur di diventare madre, la Elia è disposta a sopportare anche l'eventuale tradimento del compagno: "Devo sposare Pietro anche se mi fa le corna. Lo uso per adottare i figli", dice Antonella, provocando le risate dei due confidenti.

Antonella Elia è poi tornata sull'argomento "presunto tradimento" anche in giardino, parlando con Antonio Zequila che le ha chiesto: "Tu ci pensi a Pietro, sei arrabbiata?". "Ci penso - ha risposto la showgirl - sono stupita. Non mi spiego come hanno fatto a beccarli i paparazzi?! Non me lo spiego. Questo mi dà fastidio". Antonio ha provato a confortarla "vedrai che non è niente, si sono visti tanto per parlare".