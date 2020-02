Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia e il terribile rumor: tradita dal compagno?

Ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 doccia fredda per Antonella Elia, che potrebbe essere stata tradita dal compagno, beccato a passeggio con un'altra. La reazione della concorrente è stata rabbiosa e ha minacciato: "questa me la paghi cara".

Alfonso Signorini ha affidato ad Adriana Volpe un compito ingrato, dire ad Antonella Elia che il settimanale Nuovo ha pubblicato una foto di Pietro delle Piane, suo attuale compagno, mano nella mano con una donna. Il conduttore ha detto ad Adriana: "Ho scelto te perché tu sei una donna, Adriana, che affronta ogni situazione con molto equilibrio. Sei la persona più giusta e attenta alle donne presente nella Casa". La conduttrice ha dato un'occhiata alle foto e ha accettato l'incarico: "Non vedo nulla di compromettente in queste foto. Poi, sicuramente la sua testa inizierà a frullare".

"Mi hanno dato un compito non bellissimo" - ha esordito la Volpe - "Sono andata alla mistery room e ho visto delle immagini. Il giornale Nuovo ha paparazzato il tuo fidanzato con una bionda. Io, le foto, le ho viste. È normale, stai facendo un programma importante, sei molto papabile". Adriana ha continuato cercando di tranquillizzare Antonella: "Se io avessi visto mio marito, non avrei visto nulla. Non c'è un bacio, non c'è la voglia di toccare una persona, sono due persone che stanno camminando insieme. Domani, queste foto usciranno in edicola. I titoli non sono bellissimi".

Antonella all'inizio è apparsa spaventata: "Cosa è successo? E' successo qualcosa? Di chi? L'importante che non sia morto nessuno". Dopo ha ammesso: "Ho avuto paura che fosse morta la mia matrigna". Poi aggiunge: "Se Pietro mi lascia, lo capisco, io sono più grande di lui".

Più tardi, Antonella Elia ha potuto vedere le foto, e ha scoperto che la donna misteriosa è Fiore Argento, la ex di Pietro Delle Piane, a quel punto si è arrabbiata: "Questa me la paga cara, brutto disgraziato! Certo che è la sua ex! Questo sguardo di Pietro, lo conosco benissimo. Pietro, questa me la paghi cara! Mi fidanzo con Aristide". E probabilmente nella prossima puntata arriverà l'ennesimo confronto nella casa.