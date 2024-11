Grande Fratello: una ex corteggiatrice di Uomini e Donne entra nella Casa, ecco chi è

Il cast attualmente presente nella Casa del Grande Fratello non sta riscuotendo il successo sperato, tanto da spingere gli autori a correre ai ripari. L'obiettivo è risollevare le sorti del reality show con l'ingresso di nuovi concorrenti, nella speranza di creare dinamiche più accattivanti per il pubblico. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, lunedì farà il suo ingresso nella Casa anche Chiara Cainelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Miss Trento 2017.

Chiara Cainelli: da Miss Trento al Grande Fratello

Sabato scorso, lo scontro con Ballando con le Stelle si è rivelato un vero e proprio disastro per il Grande Fratello di Alfonso Signorini. La puntata ha registrato ascolti mai così bassi dal debutto del reality, avvenuto nel lontano 2000. Di fronte al rischio di una chiusura anticipata del programma, gli autori hanno deciso di correre ai ripari introducendo nuovi gieffii ella Casa.

L'ultima nuova concorrente annunciata per il Grande Fratello è Chiara Cainelli, nota al pubblico di Uomini e Donne per aver corteggiato Carlo Pietropoli nella stagione 2019/2020. Chiara, 25 anni, è una giovane di padre tedesco e madre boliviana. In passato ha vinto il titolo di Miss Trento 2017 e ha sfiorato la partecipazione a Miss Italia.

Oggi l'ex Miss tenta di entrare definitivamente nel mondo della televisione grazie all'opportunità offerta dal reality condotto da Alfonso Signorini. La Cainelli è stata legata a Fabrizio Guastamacchia, consigliere comunale di Trento e membro di una formazione politica di centro-destra formata dall'ex deputato leghista Filippo Maturi. Inoltre, ha un fratello gemello di nome Stefano.

Ma Chiara non sarà l'unica novità: secondo le precedenti indiscrezioni di Davide Maggio, anche Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, entrerà nella Casa. Inoltre, ha anticipato TV Blog. Maria Monsè, ex concorrente del reality, varcherà la porta rossa insieme alla figlia diciottenne Perla Maria, nota per aver partecipato a Il Collegio su Rai 2. Infine, si unirà al cast Bernardo Cherubini, fratello del celebre cantante Jovanotti.