Al Grande Fratello arrivano un'ex vippona molto amata e 4 nuovi concorrenti: ecco chi sono e quando entreranno

Tempi non facili per il Grande Fratello su Canale 5, che deve cercare di risalire la china se non vuole finire schiacciato nelle logiche degli ascolti. Anche per questo la produzione ha annunciato quattro nuovi concorrenti e il ritorno di un'ex vippona, già concorrente di una delle edizioni VIP più amate.

Grande Fratello: chi entrerà nella casa lunedì 2 dicembre

Come ormai già comunicato da Mediaset, dopo aver detto addio a La Talpa (che difficilmente avrà altre stagioni), il Grande Fratello tornerà alla sua collocazione del lunedì. E proprio il prossimo 2 dicembre sono previste grandi novità per il cast del reality.

Dopo l'anteprima dello scorso martedì, Dayane Mello tornerà nella casa più spiata d'Italia.

Quarta classificata nell'edizione VIP del 2019, vinta da Tommaso Zorzi, la modella brasiliana, stando alle indiscrezioni pubblicate dal profilo X Agent Beast, dovrebbe entrare al GF non come concorrente ma come ospite speciale, e rimanere nel reality un massimo di tre settimane. Non si può però escludere che, se la cosa funzionasse, la Mello potrebbe restare nel reality per più tempo. Tutto purchè gli ascolti, mai così bassi nella storia del GF, tornino a crescere.

Ci informa poi TVblog che è pronta a varcare la soglia, ma come concorrente effettiva, anche Maria Monsè. Anche lei vecchia conoscenza del reality, a cui ha partecipato nell'edizione VIP del 2021, non sarà sola perchè insieme a lei ci sarà anche la figlia, Perla Maria. Diciottenne, la ragazza aveva già provato a seguire le orme in TV della mamma, provando, senza successo, a entrare nel docu-reality di Rai 2 Il Collegio. Mamma e figlia gareggeranno come concorrente unico.

Ci sarà poi anche Bernardo Cherubini, fratello del più noto Lorenzo (che domenica sarà a Che tempo che fa). Qualche tentativo come attore, dopo essere stato animatore nei villaggi turistici insieme a Fiorello, poi la TV come concorrente de L'Eredità ai tempi di Flavio Insinna. Nel mezzo ci sono anche state parentesi da wedding planner e tour operator.

Davidemaggio.it invece ci informava già ieri dell'ingresso nella casa del Grande Fratello di Zeudi Di Palma, conosciuta per essere stata Miss Italia nel 2021.