Grande Fratello, ex Miss Italia pronta a varcare la porta rossa: ecco di chi si tratta

La prossima settimana nella Casa più spiata d'Italia arriveranno nuovi concorrenti per provare a rianimare le sorti del reality show.

Per cercare di fermare l'emorragia di spettatori, la produzione del Grande Fratello sta valutando l'introduzione di nuovi volti nel programma. L'idea sarebbe quella di aggiungere personaggi freschi e intriganti che possano ravvivare le dinamiche, dando nuovo slancio al programma e attirando l'attenzione del pubblico. La prima a varcare la porta Rossa dovrebbe essere un'ex reginetta di bellezza.

La crisi degli ascolti

Sabato scorso, il reality di Alfonso Signorini ha registrato il minimo storico di spettatori dal 2000 ad oggi, un dato che ha fatto scattare l'allarme rosso in casa Mediaset. Questo calo di ascolti ha sollevato preoccupazioni ai piani alti, tanto che si mormora che la rete stia seriamente valutando l'idea di anticipare la chiusura del programma, anziché attendere la fine prevista della stagione.

Le attuali dinamiche tra gli inquilini dei Lumina Studios sembrano infatti incapaci di generare l'entusiasmo sperato, con trame poco coinvolgenti e conflitti che non riescono a catturare l'interesse del pubblico. Gli spettatori sembrano delusi dalle interazioni poco appassionanti e dai personaggi che, invece di accendere la curiosità, appaiono quasi troppo statici.

Zeudi Di Palma è una nuova concorrente del Grande Fratello

In questo contesto, la chiusura anticipata potrebbe essere una soluzione per evitare ulteriori flessioni nei dati d'ascolto e puntare su nuovi contenuti o formati che possano rinnovare l'offerta televisiva. Ricordiamo che l'ultima edizione del programma si è conclusa lo scorso 25 marzo, il che aggiunge ulteriore pressione sulla produzione per trovare un modo di rilanciare il reality prima che l'attenzione del pubblico si sposti su altre proposte televisive.

L'ingresso dell'ex reginetta di Bellezza

Secondo Davide Maggio, uno dei nuovi nomi su cui punta la produzione è Zeudi Di Palma, ex Miss Italia 2021, nata a Napoli, nel quartiere di Scampia. La giovane andrebbe a rafforzare il gruppo dei concorrenti napoletani già presenti, che attualmente è composto da Shaila Gatta, nata ad Aversa ma cresciuta all'ombra del Vesuvio, e dagli ex di Temptation Island Alfonso D'Apice e Federica Petagna.

Lorenzo Spolverato: il suo segreto rivelato da un altro ex concorrente del Grande Fratello

Nel frattempo, le tracce di Sara Pilla, la gondoliera veneziana che secondo le indiscrezioni sarebbe dovuta entrare nella Casa la scorsa settimana, sono misteriosamente scomparse. Il suo ingresso era stato previsto già a settembre, nel gruppo dei primi concorrenti, ma per ragioni non ancora ufficialmente chiarite, non se ne è fatto più nulla.