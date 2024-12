Grande Fratello, Ilaria Galassi mette in imbarazzo il figlio Riccardo: "Tuo padre ha un'altra?"

Nella puntata del 23 dicembre la Non è la Rai ha incontrato il figlio che non vedeva dal suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia.

La puntata pre-natalizia del Grande Fratello ha regalato ai concorrenti un momento speciale: l'incontro con i propri cari. Tra lacrime di gioia e affettuosi abbracci, Amanda Lecciso e Ilaria Galassi hanno potuto riabbracciare i rispettivi figli, ma per quest'ultima, il dolce momento è stato segnato anche da una serie di domande che hanno messo in imbarazzo il piccolo Riccardo, salvato solo dall'intervento di Alfonso Signorini.

Il momento dolce-amaro tra Ilaria e suo figlio

Il Grande Fratello ha sorpreso gli inquilini con uno scherzo telefonico, coinvolgendo i figli di Amanda Lecciso e Ilaria Galassi. Fingendosi misteriosi bambini in cerca di regali, i piccoli Ninni e Riccardo hanno parlato prima con 'Babbo Natale' Tommaso e subito dopo con le mamme prima per telefono, poi nel cortiletto della Casa più spiata d'Italia.

Durante l'incontro, Ilaria si è lasciata trasportare dall'emozione, incalzando il figlio con domande sulla scuola, il comportamento a casa e persino sul padre. Dopo aver scherzato sulle due note prese dal bambino - una per una "puzzetta" in classe e un'altra per aver fatto inciampare accidentalmente un compagno - l'ex volto di Non è la Rai ha toccato un tema più delicato.

I piccoli Riccardo e Ninni nel cortiletto del Grande Fratello

"Papà è bravo? C'ha un'altra tuo padre?", ha chiesto Ilaria, accompagnando le parole con un gesto scherzoso delle corna. E poi: "Hai visto un'altra? Nessuna amichetta". Il piccolo Riccardo, visibilmente imbarazzato, ha risposto di no, ma si è rifugiato subito tra le braccia della madre. A quel punto, Alfonso Signorini è intervenuto per alleggerire la situazione, spostando l'attenzione sui desideri natalizi di Riccardo e sui suoi giochi preferiti alla Playstation.

Chi è il compagno della gieffina

Ilaria Galassi è legata a Daniele Brunone, hair stylist con un salone a Fiumicino. I due ne avevano aperto uno a Roma, chiuso durante la pandemia. Ilaria ha due figli: Rocco (2004) da una relazione precedente e Riccardo (2015) avuto con Brunone, il bambino che ieri abbiamo visto al Grande Fratello. I due stanno insieme da quattordici anni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Amanda Lecciso e Ilaria Galassi incontrano i figlio nel Cortiletto.