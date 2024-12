Grande Fratello, Javier Martinez: il padre con una canzone lo avvicina a Helena, il video diventa virale

Il Natale nella Casa del Grande Fratello ha portato emozioni e sorprese per tutti i concorrenti, ma per Javier Martinez, il gesto di suo padre Mariano ha suscitato riflessioni profonde e reazioni contrastanti. Il pallavolista ha ricevuto il testo di una canzone in portoghese, lingua che nella Casa parla solo Helena Prestes, riaccendendo le speculazioni su un possibile riavvicinamento tra i due.

Il significato del regalo

Javier, visibilmente colpito dalla scelta di suo padre, si è confrontato con Luca Calvani, cercando di decifrare il messaggio dietro questa dedica."Mi aspettavo parole sue, non una canzone d'amore in portoghese," ha spiegato il pallavolista, sottolineando come il gesto sembri essere un invito del padre a considerare Helena in un'ottica diversa.

Già in passato, dopo la fine della storia tra Shaila Gatta e Javier, papà Mariano aveva invitato suo figlio a volgere il suo sguardo verso Helena: "il Brasile è un bellissimo paese anche se tu non l'hai ancora scoperto", aveva scritto in un messaggio indirizzato al 29enne e letta durante una diretta del programma.

Questa volta Mariano ha regalato al figlio il testo di una canzone di Gustavo Lima, che Javier ha poi chiesto a Helena di tradurgli. Il momento, carico di emozione, ha superato i confini italiani. Lo stesso artista brasiliano ha condiviso il video sul suo profilo Instagram, trasformando la scena in un fenomeno virale. Il reel ha infatti superato il milione e mezzo di visualizzazioni, attirando commenti entusiasti da fan di tutto il mondo.

La lettera di Mariano e il clima natalizio hanno contribuito a buttare giù il muro che si era creato tra Javier ed Helena nelle ultime settimane. I due si sono confrontati in maniera serena e Helena ha accettato con maturità la realtà dei sentimenti di Javier, dichiarando di non portargli rancore per la mancanza di quella connessione romantica che aveva sperato.

Grande Fratello: Zeudi Di Palma bacia Alfonso D'Apice e si allontana da Helena Prestes

Le parole di Javier sono state decisive per sancire un nuovo equilibrio tra i due: "Non voglio perderti, come persona non voglio perderti. Sei importante per me.", ha detto il pallavolista argentino all'amica ritrovata. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Javier Martinez non nasconde i propri dubbi sul suo rapporto con Chiara Cainelli.