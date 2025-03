Grande Fratello, Zeudi riceve messaggi dai fan direttamente in giardino: autori costretti a intervenire

Nel giardino del Grande Fratello sono arrivati dei messaggi per Zeudi Di Palma ma non attaccati a degli aerei, bensì scritti su della palle, che hanno costretto gli autori a intervenire.

Mentre manca una sola settimana alla finale del Grande Fratello, sulla casa continuano a volare aerei per i concorrenti ancora in gioco. Tranne che per Zeudi Di Palma, e questo perchè ormai i suoi fan lanciano messaggi direttamente in giardino, su qualunque supporto disponibile. Ieri per esempio è arrivata una palla con parole d'elogio per l'ex Miss Italia.

Lo strano messaggio per Zeudi che ha messo in allarme gli autori

Zeudi Di Palma

La casa era stata appena sorvolata da un aereo per Mariavittoria Minghetti mandato da Tommaso Franchi, il fidanzato che solo una settimana fa ha dovuto lasciare la casa dopo l'infelice esito del televoto. Sullo striscione c'era scritto: "Sei il mio 1/4 d'ora, Tommy", cosa che ha fatto emozionare la dottoressa romana. Proprio mentre l'aereo stava scomparendo all'orizzonte, nel giardino è arrivata una palla con un altro messaggio alquanto criptico.

A raccoglierla è stata Shaila Gatta, che ha però pensato fosse un altro messaggio per Mariavittoria: "Oddio Mavi hanno buttato una cosa per te! 'Valentina ti amo'. Valentina ti amo? Ma è per te, per chi vuoi che sia? C'è scritto 'ti amo ho delle cose da dirti'. Questa Ili forse è Ilaria che te lo manda. Ma come fanno a tirare le cose dentro? Ragazzi come avranno fatto?".

Mariavittoria ha notato invece un dettaglio che era fino a lì passato sotto silenzio: sulla palla c'era il nome di Zeudi Di Palma. La modella partenopea si è quindi avvicinata e ha letto il contenuto del messaggio: "Ma chi l'ha buttata sta roba qui? Grazie! C'è scritto 'Zeudi sei rara, tranquilla che io ti ho capita, sei incredibile e speciale'. Ma chi è questa pazza? Adoro! Si è firmata Valentina. Non ci credo, follia, ma che bello che è. Grazie mille è cosa cosa molto carina".

Il gesto della fan ha però impensierito gli autori del Grande Fratello. Come si vede nelle clip circolate sui social, una voce femminile attraverso gli altoparlanti ha subito richiamato il gruppo di concorrenti: "Andate dentro, in casa, e subito!".

Un imprevisto che troverà certamente spazio nella puntata in onda stasera su Canale 5 in prima serata, la penultima dell'intera edizione.