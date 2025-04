Grande Fratello, Lorenzo Spolverato lancia un appello a Shaila: “rispondimi. Ti amo ancora”

Nel nuovo numero del settimanale Chi, Lorenzo Spolverato torna a parlare apertamente di Shaila Gatta e di quel rapporto nato nella Casa del Grande Fratello, poi crollato in diretta televisiva, senza possibilità di replica. Il modello milanese ha confessato di essere ancora innamorato di Shaila e ha lanciato un appello alla ballerina affinché possa almeno ascoltarlo.

Il racconto del giorno prima dell'addio

"Non mi aspettavo tutto quello che è successo. E avrei tanto da dire", confessa Lorenzo nel corso dell'intervista. I giorni precedenti alla rottura, per lui, erano stati tra i più intensi della loro relazione: "La domenica prima che uscisse è stato forse uno dei giorni più belli vissuti insieme. Ci siamo detti tante cose, ci siamo dimostrati l'amore che proviamo, forse che provavamo".

Lorenzo ricorda con lucidità il momento in cui Shaila ha fatto ritorno nella Casa. Un rientro carico di tensione e completamente diverso da ciò che lui si aspettava: "E poi l'ho vista entrare e mi sono emozionato. Ma non era lei... era una maschera, una corazza. Non l'ho riconosciuta, ero pietrificato. Sentivo le sue parole come se fossi sott'acqua: 'Manipolatore, come mi hai trattata...'".

Il confronto tra Shaila e Lorenzo

L'ex gieffino ammette che, dopo l'uscita di scena, ha provato in ogni modo a mettersi in contatto con Shaila. Ma senza successo. Nessuna risposta. Solo silenzio. "Ho provato a chiamarla, ho provato a scriverle. Ma silenzio totale. E nella non risposta, leggo anche tanto rifiuto da parte sua".

Lorenzo, però, non si arrende: "Shaila è una persona molto importante della mia vita. È soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto. Perché io sono innamorato veramente di lei". E chiede a gran voce un confronto, almeno per rispetto di ciò che hanno condiviso: "Non ce lo meritiamo forse dopo sei mesi chiusi insieme nella Casa? Era un gioco, certo, ma i sentimenti erano veri".

Non ho mai fatto del male a Shaila": la difesa di Spolverato

Il modello, spesso criticato per atteggiamenti troppo sopra le righe, si difende anche da quelle accuse: "Sì, è vero che sono stato richiamato più volte, ma non sempre si è pronti. Vivere un amore sotto gli occhi di tutti, spesso non accettato, ti spinge oltre. Ma non ho mai fatto del male. Figuriamoci a Shaila,non sono cattivo, so chi sono".

Un passaggio, poi, è dedicato ai "silenzi punitivi" che Shaila ha più volte sottolineato come una delle cause del distacco. Spolverato li contesta: "Non era un silenzio punitivo. Avevo bisogno di centrarmi, di raccogliere i miei pensieri. Ma il dialogo c'era. Il sostegno c'era. E quando siamo tornati dalla Spagna, con tutta la Casa contro di lei, io l'ho difesa. Sempre. Noi eravamo una squadra".

L'ultima dichiarazione: "Siamo ancora quei due ragazzi del 17 settembre"

Il tono dell'intervista cambia verso la fine, diventando un vero e proprio appello: "Cosa le direi ora? Le faccio un appello: ascolta il tuo cuore e nessun altro. L'amo ancora. Lo sa? Forse non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai miei sbagli. Noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via. Io no. Sono qui, dispiaciuto e deluso, ma sono qui. Shaila, siamo ancora quei due ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della Casa e che si sono innamorati dietro la porta del Tugurio".