Grande Fratello, Stefania Orlando e Luca Calvani perdono la pazienza: “Ecco chi nomineremo”

Nella Casa del Grande Fratello, le tensioni continuano a montare, e questa volta il motivo di scontro riguarda la pulizia degli spazi comuni. Stefania Orlando, una delle nuove arrivate ma ben consapevole delle dinamiche della Casa per aver già partecipato in passato alla quinta edizione Vip del reality show, ha deciso di affrontare il problema a viso aperto, trovando l'appoggio di Luca Calvani.

Stefania Orlando ammonisce i coinquilini durante il pranzo

Mentre i concorrenti erano riuniti a tavola, la showgirl ha preso la parola per sollevare il tema della scarsa igiene, parlando anche a nome di Eva Grimaldi, con cui si era confrontata poco prima. La conduttrice ha lanciato un appello alla collaborazione: "Abbiamo notato che c'è una sorta di anarchia. Vedo sempre bicchieri, tazzine, cicche buttate nelle piante", ha esordito Stefania Orlando.

"Stamattina mi sono alzata e non c'era neanche una tazza per il caffè. Se si fa una tisana, il bicchiere va sciacquato - ha aggiunto - delle regole servirebbero, perché è una questione di convivenza. Se uno non rispetta gli altri, io parto con la nomination. E sul bagno, meglio non aprire quel capitolo. Basterebbe un po' di collaborazione".

Luca Calvani al Grande Fratello

Il discorso di Luca Calvani

Le parole di Stefania hanno trovato d'accordo Helena Prestes e Zeudi Di Palma, ma il vero supporto è arrivato dall'attore toscano, che ha colto l'occasione per sfogare il suo malcontento. Visibilmente irritato, ha dichiarato: "Io mi sono ridotto al silenzio. Sto zitto e faccio le cose da solo", ha spiegato Luca Calvani.

"A me non piace abitare in un porcile. Anche quella cosa molto carina dei mandarini, stamattina li ho dovuti raccogliere io dal divano. Fare gruppi di lavoro? No, mi rifiuto di spiegare a gente di 30 anni l'educazione. La devono sapere o li nomino". Luca Calvani ha concluso sottolineando come alcuni concorrenti si appoggino a chi si dà da fare.

"Qui ci sono persone a cui piace fare, come me, ma non accetto che altri pensino che tanto c'è qualcuno che pulisce per loro. Chi vuole vivere in un posto pulito non dovrebbe raccogliere schifezze altrui". I due Vip hanno mostrato di avere una visione simile sulle condizioni in cui versa la Casa più spiata d'Italia e forse anche la più sporca della televisione.