Grande Fratello, Stefania Orlando dopo la lite tra Helena e Jessica: “Spero di uscire lunedì”

La tensione nella Casa del Grande Fratello ha raggiunto livelli mai visti, con una lite esplosiva tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi che ha lasciato sotto shock concorrenti e telespettatori. Durante una cena, la modella brasiliana ha perso il controllo e, dopo un acceso scambio di insulti, ha lanciato un bollitore in aria.

Lo sfogo di Stefania Orlando

Tra i più colpiti dall'accaduto, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è lasciata andare a un duro sfogo con i coinquilini: "A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero di uscire lunedì. Una cosa così non l'ho mai vista, è pura inciviltà. Che brutta figura per tutti noi." Stefania, come gli altri gieffini, non sa che la puntata del 6 gennaio è stata spostata a mercoledì.

Anche Eva Grimaldi ha condiviso la propria indignazione, criticando il comportamento collettivo dei concorrenti: "Qui la colpa non è di una sola persona, ma di tutti. Questo è un Grande Fratello di mer.a. Che figura stiamo facendo con queste scene?" Dello stesso parere Amanda Lecciso, che ha attribuito la responsabilità della furiosa lite con il gesto sconsiderato di Helena a tutto il gruppo.

Anche Eva Grimaldi ha rimproverato i coinquilini

"Tutti stiamo facendo una figuraccia. Se Helena è esplosa, ci saranno dei motivi. Ma non vi rendete conto che tutti stiamo facendo una figuraccia? Ma proprio tutti, quelli seduti e quelli che sono in piedi. Ed è questo che fate... poi lei scoppia", ha detto la gieffina rivolgendosi ai suoi coinquilini.

Jessica Morlacchi ha chiesto la squalifica della Prestes, definendola "pazza" e aggiungendo che "dovrebbe tornare da dove è venuta", un espressione dal sapore vagamente xenofobo. Un'affermazione che ha sollevato polemiche anche sui social, dove molti utenti hanno accusato la cantante di aver provocato eccessivamente la modella. Per ora, Helena Prestes è stata isolata dagli autori, e si attendono provvedimenti ufficiali durante la prossima puntata in onda mercoledì 8 gennaio.