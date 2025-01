Grande Fratello: scontro tra Maria Monsè e Ilaria Galassi, le parole definitive del chirurgo estetico

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 dicembre, la Casa è stata teatro di un acceso scontro tra Maria Monsè e Ilaria Galassi. Al centro della disputa: l'amicizia tra le due, trattamenti estetici gratuiti e un presunto aiuto per i provini del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Le dichiarazioni del chirurgo Andrea Bitonti

Maria Monsè ha accusato la Galassi di aver negato un rapporto pregresso con lei, nonostante l'aiuto che le avrebbe fornito in diverse occasioni: "La signora qui presente mi ha contattata dicendomi che non riusciva nemmeno a fare il provino per il Grande Fratello e io l'ho messa in contatto con un agente che nemmeno la voleva".

"Poi mi ha chiesto aiuto per dei trattamenti estetici al viso. Ho telefonato al chirurgo per dirgli di non farla pagare e farle i trattamenti gratis", ha aggiunto la Monsè. La querelle si è nuovamente infiammata con l'intervento del chirurgo estetico Andrea Bitonti, che nelle ultime ore ha pubblicato una storia su Instagram accompagnata da una foto insieme a Ilaria Galassi.

Ilaria è stata smentita dal chirurgo estetico

Nel post, Bitonti ha confermato il coinvolgimento di Maria Monsè nella vicenda: "Per onestà e sincerità, fui contattato da Maria Monsè per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria, accontentandola con molto piacere." Questa dichiarazione ha dato ragione alla Monsè, che aveva sostenuto di essersi prodigata per aiutare l'ex 'collega' di Non è la Rai.

Maria Monsè ha rincarato la dose, condividendo uno screenshot di un presunto scambio di commenti con la Galassi che dimostrerebbe ulteriormente il loro rapporto pregresso. Infatti, secondo Maria, Ilaria avrebbe non solo accettato l'aiuto per i trattamenti estetici, ma anche chiesto supporto per affrontare i provini del Grande Fratello. "Sono sempre stata carina con lei e non ci sto che si dica che non ci conosciamo. Ho i testimoni che possono sbugiardarla," aveva detto in diretta.

Dall'altro lato, Ilaria Galassi ha negato di aver avuto rapporti stretti con Maria Monsè negli ultimi anni, dichiarando di non vederla dai tempi di Non è la Rai, andata in onda oltre trent'anni fa. La gieffina si è difesa affermando che l'intera vicenda, che ha occupato un intero blocco del ventesimo appuntamento del reality show, sarebbe stata ingigantita. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: l'acceso scontro tra le Non è la Rai e le Monsè.