Grande Fratello, Stefania Orlando durissima con Lorenzo: "Sei un arrogante! Non mi interessa la tua stima"

Sono ore di estrema tensione al Grande Fratello: ora che i concorrenti sono rimasti in pochi, e lottano per un posto in finale, è cominciato il "tutti contro tutti". E dove gli schieramenti resistono - è il caso del gruppetto riunito intorno a Lorenzo Spolverato -, giudizi provenienti dall'esterno possono mettere a dura prova.

Le parole di Alfonso D'Apice scaldano il dibattito tra Stefania e Lorenzo

Nella puntata di lunedì, e poi sui social, il concorrente napoletano, fidanzato di Chiara Cainelli, uscito un paio di settimane fa, ha fatto sapere a Lorenzo di non riuscire più a considerarlo allo stesso modo. Considerare dall'esterno il gioco dello Spolverato in quella casa non è evidentemente come farne parte all'interno, e proprio guardare il Grande Fratello da spettatore, ha aperto gli occhi, evidentemente, ad Alfonso D'Apice.

Al centro del dibattito, ora, non c'è più soltanto la vera o solo presunta gelosia di Shaila Gatta (e Alfonso?) verso l'altrettanto presunta attrazione di Lorenzo e Chiara, ma c'è un vero e proprio modo di essere coscienti del proprio posto all'interno del reality e delle sue dinamiche.

"Io non ho fatto nulla di sbagliato per non rispettarlo" ha risposto il modello milanese parlando di Alfonso, sentendosi preso di mira senza reali motivi.

Questa volta però lo Spolverato si è trovato a fare i conti con la razionalità e il buonsenso di Stefania Orlando: "Io mi farei due domande sul perché lui ha detto questa cosa. Evidentemente, una volta uscito, ha visto delle cose che noi non abbiamo visto, attraverso i filmati. Nessuno ha mai insinuato, che ci sia una ship".

Stefania Orlando non crede alla crisi degli Shailenzo

Stefania Orlando

I toni tra i due concorrenti si sono inaspriti quando si è arrivati a parlare della presunta crisi nella relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, messa in discussione dalla showgirl romana fin dal primo momento. Per Stefania Orlando, infatti, la crisi è solo una scusa che i due stanno usando per ottenere più spazio in puntata: "Io ho fatto la mia analisi, tu puoi accettarla o no ma io guardo i fatti. Dite che state in crisi e invece state più uniti di prima. Scherzate e ridete. Io non voglio imparare niente da te e tu non devi imparare niente da me. A me non interessa avere la tua stima Lorenzo, io ti posso ascoltare quanto vuoi ma tu mi vuoi convincere a dire che ho sbagliato la mia analisi? Io posso anche averla sbagliata ma fossi in te mi preoccuperei di più di quello che ha detto Alfonso da fuori, perché avvalora quello che ho detto io".

Come sempre quando si trova messo alle strette, il modello milanese ha provato a spostare il centro del discorso: "Il fatto di Alfonso in questo momento non c'entra. Tu vuoi ascoltarmi? Io ho chiesto 'Stefania, sei fatta e finita? Pensi di non poter imparare nulla da me?' [...] Mi chiedi 'Cosa devo imparare da te?' con presunzione, scusami ma puoi avere anche 102 anni ma a me il rispetto me lo devi portare. A me interessa il tuo atteggiamento nei miei confronti e non mi piace. Non voglio mancarti di rispetto, se ti sei sentita così ti chiedo scusa perché non voglio un pippone così. Io ti ho portato rispetto".

Jessica Morlacchi d'accordo con Stefania: "Sono sempre stata zitta ma..."

Jessica Morlacchi

A schierarsi con la Orlando questa volta è anche Jessica Morlacchi: "Anche io, che sono sempre stata zitta, oggi, quando facevate le capriole sui divani, ho pensato che anche io quando mi sono ritrovata a prendere le distanze con i miei ex fidanzati e c'erano dei problemi, non stavo così come voi. Io ho litigato con persone al Grande Fratello, non ero innamorata però avevo un'infatuazione, ma non ci siamo più parlati almeno per una settimana".

Con la solita calma che è riuscita sempre a mentenere in ormai ben due edizione del GF (nel 2019 aveva partecipato alla quinta edizione del GF Vip), Stefania Orlando è passata poi ad argomentare: "Voi vivete la crisi così e io metto in dubbio queste crisi. Va bene, metti in dubbio il mio atteggiamento nei tuoi confronti Lorenzo. Non mi sento mancata di rispetto però io ho fatto la mia analisi, tu puoi accettarla o no ma io guardo, analizzo e a me non sembrate una coppia in crisi. Vi siete lasciati ma non mi dite che state soffrendo. Io soffro in un altro modo. Da come soffrite voi mi sembra un po' un teatrino. Io da voi cosa devo imparare? Come ci si lascia in questo modo? Va bene imparerò da voi: la prossima volta che mi lascio, andrò a cavacecio sul mio ex fidanzato e faccio le capriole, canto e rido dalla mattina alla sera. Io e Simone non stiamo facendo il Grande Fratello quindi non puoi giudicare. Io con voi non ho nulla, non ho una cosa personale. Tu giri le frittate Lorenzo, non puoi mettermi in testa cose che vuoi tu".

Non che l'attacco di Stefania e Jessica abbia cambiato qualcosa nel modo di vedere (e di soffrire) di Lorenzo: "Io non giudico il tuo modo di soffrire. Ci vorrebbe un'apertura mentale. Tu devi ascoltare il giudizio degli altri se ne vuoi parlare. Io voglio soffrire anche così, per me questa è sofferenza. A me pesa che tu mi dica 'Cosa devo imparare da te?', non il tuo giudizio. Io non ti ho obbligato, non ho la presunzione di dirlo. Io ho la coscienza non pulita, di più. Dovresti imparare ad ascoltare, questo sì! Tu parli sopra, e io continuo a parlarti sopra perché io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno".

La Orlando ha poi concluso con un laconico: "Sei troppo arrogante, non sei abituato al dialogo".