Grande Fratello, Lorenzo sbotta contro Mariavittoria ma lei rivela: "Volevi che Shaila ci provasse con..."

Che qualcosa si fosse rotto nel rapporto tra Mariavittoria e gli Shailenzo era ormai cosa ovvia da tempo. La dottoressa romana del Grande Fratello era già stata accusata da Lorenzo Spolverato di non esporsi troppo nelle situazioni più scomode, rea, quindi, di non creare sufficienti dinamiche all'interno della Casa.

La cosa non è affatto piaciuta alla Minghetti che, se all'inizio ha accusato il colpo e si è lasciata andare alle lacrime, adesso ha deciso di reagire, attaccando, quello che sembra un gruppetto intoccabile, alla minima occasione. Nei giorni scorsi, per esempio, Mariavittoria ha dichiarato che tutta la questione della presunta gelosia di Shaila Gatta verso Chiara Cainelli sarebbe stata costruita a tavolino dal modello al solo scopo di creare dinamiche e guadagnare spazio in puntata.

Mariavittoria Minghetti smaschera un piano di Lorenzo Spolverato

Sembra lo scenario di un film gangster ma le cose al Grande Fratello, da un po' di tempo, funzionano proprio così. Nella notte di ieri Lorenzo e compagni hanno chiesto un confronto alla dottoressa romana, dopo che questa aveva già avuto modo di chiarire le ultime prese di posizione con Chiara Cainelli.

Quando Mariavittoria ha ribadito di avere dubbi sulle ultime dinamiche di Shaila e Lorenzo, quest'ultimo l'ha attaccata: "Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l'ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona".

Di fronte all'ennesima provocazione, la Minghetti non ci ha visto più e ha risposto a tono: "E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. Tu hai cavalcato un'onda, quella di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di voi. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto 'perché non crei una dinamica con Lele?'. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto". Il "Lele" in questione è naturalmente Emanuele Fiori, eliminato lo scorso 3 febbraio.

Lorenzo è chiaramente rimasto sorpreso dall'attacco, poi è arrivata la replica: "E quando l'ho detto? Non so. Stai lanciando delle cose adesso, puoi farlo. Ma chi te l'ha detto? Adesso me lo dici! Se tu tiri fuori una cosa devi dire chi te l'ha detto. Stai cercando di mettermi in difficoltà. Non ci riesci, non c'è mai riuscito nessuno. State tentando di mettermi in cattiva luce".

Shaila Gatta, chiamata in causa, è intervenuta nella discussione, accusando naturalmente Mariavittoria: "Ma chi l'ha mai considerato Lele? Io non ho mai fatto o detto nulla su di lui. Lollo non mi ha mai chiesto di fare nulla con Lele e tu non sei mia amica se mi metti in difficoltà".

Quella grande parte del popolo social che non vede con favore gli Shailenzo ha però subito cercato prove a sostegno di Mariavittoria, trovandole: