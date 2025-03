Grande Fratello, Stefania Orlando su Beatrice Luzzi: “più che fare l’opinionista ci sta provando”

In un'intervista al magazine di Alfonso Signorini Stefania Orlando non ha risparmiato critiche all'opinionista del reality show.

Stefania Orlando, uscita dal loft del Grande Fratello qualche settimana fa, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in cui ha parlato apertamente del suo difficile rapporto con Beatrice Luzzi. L'ex concorrente del reality show ha ripercorso gli scontri avuti con l'attrice sia all'interno della Casa che fuori, dichiarando di essersi sentita attaccata più volte.

Stefania Orlando: "Il mio reality è iniziato a Pomeriggio Cinque"

Nell'intervista, la conduttrice e opinionista televisiva ha raccontato come il suo coinvolgimento nel programma sia iniziato ben prima di entrare nella Casa: "Forse il mio reality è cominciato, involontariamente, a Pomeriggio Cinque, sia quando ho messo in discussione il rapporto tra Lorenzo e Shaila, sia quando ho, in qualche modo, difeso Shaila contro le parole che le venivano dette da Beatrice Luzzi. Su di lei mi sono molto esposta prima di entrare nella Casa."

L'opinionista ha poi espresso il suo pensiero sul comportamento di Beatrice, sottolineando la loro diversità caratteriale e il modo differente di affrontare il gioco: "La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere. Mi sono accorta anche in un confronto diretto avuto con lei in puntata che non ha saputo argomentare il suo pensiero, assecondando il sentito dire dei suoi fan, facendo leva sul loro sentimento. Credo che più che fare l'opinionista ci stia provando."

Beatrice Luzzi è stata nuovamente criticata da Stefania Orlando

Le critiche al rapporto tra Lorenzo e Shaila

Uno dei punti di attrito tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi è stato il legame tra il modello milanese e l'ex velina. L'opinionista ha spiegato il suo punto di vista riguardo alla coppia: "Io ho solo criticato alcune cose di Lorenzo e Shaila. Per via della sensazione che i loro amoreggiamenti venissero vissuti a certe ore, in certe stanze, in un modo che sembrava un po' teatrale. Mai impedirei a una donna di essere libera."

Lo scontro in diretta e la reazione di Signorini

Durante la quarantesima puntata del reality, la rivalità tra le due è esplosa nuovamente a causa di un tweet scritto da Stefania Orlando, nel quale criticava Shaila dopo la rottura con Lorenzo. Beatrice Luzzi, nel tentativo di confortare l'ex velina, ha sottolineato che sotto quel post molti utenti di X criticavano Stefania.

Questa affermazione ha scatenato l'ira di Alfonso Signorini, che ha giudicato le parole di Beatrice una violazione del regolamento. Il conduttore ha richiamato l'attrice per aver fatto riferimento a commenti esterni al gioco, influenzando così il clima della Casa. Tra i due è nata una discussione che sarebbe continuata anche dietro le quinte

La frecciata social di Stefania a Beatrice

Dopo lo scontro in puntata, l'ex gieffina non ha mancato di lanciare un'ulteriore stoccata a Beatrice Luzzi attraverso un tweet ironico: "Non sapevo che Luzzi controllasse i commenti dei miei X". Un commento pungente che infiammerà ancora di più il dibattito tra le due, portando i fan a dividersi tra chi sostiene l'opinionista e chi invece difende l'attrice.

Il rapporto tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi sembra destinato a rimanere teso, con nuove scintille pronte a scoppiare nelle prossime puntate del Grande Fratello. Resta da vedere se ci sarà mai una tregua tra le due protagoniste del programma o se il loro scontro continuerà ad animare il reality.