Grande Fratello stasera su Canale 5: ecco i concorrenti che entreranno nella Casa

Stasera 19 settembre va in onda la seconda puntata del Grande Fratello, che anche in questa diciottesima stagione ci riserva un appuntamento bisettimanale: lunedì e giovedì, salvo modifiche nel palinsesto Mediaset. Alfonso Signorini e le sue opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sono pronti ad accogliere i nuovi ospiti, sia Vip che personaggi comuni.

Lunedì 16 settembre si sono accese le luci sulla Casa più spiata d'Italia, che quest'anno ha lasciato gli studi di Cinecittà per trasferirsi ai Lumina Studios, dove è stato creato un villaggio dedicato al reality show. Rispetto alle edizioni precedenti, è tornato il pubblico accanto alla passerella, proprio come nella prima stagione del Grande Fratello, quando Marco Liorni accoglieva e accompagnava gli sconosciuti concorrenti all'ingresso e all'uscita dalla Casa.

I concorrenti entrati nella prima puntata

La casa più spiata d'Italia è attualmente abitata da quindici persone, ovvero dodici concorrenti individuali. Come già annunciato, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, le tre ex protagoniste di Non è la Rai, partecipano come un soggetto unico. Lunedì scorso abbiamo visto entrare:

Enzo Paolo Turchi

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Luca Calvani

Clarissa Burt

Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato

Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere (come concorrente unico)

Yulia Naomi Bruschi

Luca Giglioli

Tommaso Franchi

Ilaria Clemente

Michael Castorino è tra i concorenti Nip che conosceremo questa sera

Chi entrerà stasera al Grande Fratello

Nella seconda puntata del programma conosceremo il resto dei concorrenti Vip e nip. Già da oggi, probabilmente, sapremo chi sostituirà Lino Giuliano, recentemente squalificato. . Lunedì è stata ufficializzata la sua esclusione dal Grande Fratello a causa di commenti omofobi che aveva postato in risposta a un contenuto del tiktoker Enzo Bambolina. La neo gieffina potrebbe essere Amanda Lecciso, sorella di Loredana.

Il conduttore ha spiegato: "Questa sera come molti di voi sapranno doveva entrare un concorrente, Lino Giuliano, ma qualche giorno fa ha pubblicato un commento omofobo sui social. Questo tipo di commenti è completamente contrario ai valori che io, Mediaset e Endemol sosteniamo. Per questo motivo, Lino non entrerà al Grande Fratello". Stasera conosceremo:

Clayton Norcross

Giulia Mannucci

Helena Prestess

Iago Garcia

Michael Castorino

Sara Pilla

Nel corso del programma, ci sarà spazio anche per le clip che mostrano le prime dinamiche nella casa, come l'avvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Alfonso Signorini cercherà di capire quanto questo legame sia autentico o fatto solo a favore dei telespettatori che amano le ship. Nel frattempo, il modello milanese ha mostrato un atteggiamento poco amichevole nei confronti di Tommaso Franchi, l'idraulico senese, accusandolo di isolarsi. Potrebbe essere che questo comportamento faccia parte del consueto schema del Grande Fratello, in cui si punta un concorrente in vista delle prime nomination.