Grande Fratello, Alfonso Signorini arruola una delle sorelle Lecciso: ecco chi è

Al Grande Fratello le dinamiche si evolvono rapidamente: per un concorrente che esce, un altro è già pronto a entrare. Poco fa è stata resa nota l'espulsione di Lino Giuliano dal reality show, e subito è arrivato l'annuncio, divulgato da Davide Maggio, del nome della concorrente che lo sostituirà. Si tratta di Amanda Lecciso, sorella minore della più famosa Loredana, compagna del celebre cantante Albano.

Porte girevoli al Grande Fratello: entra Amanda Lecciso

Lino Giuliano, già noto per la sua partecipazione a Temptation Island 2024, è stato squalificato in tempi record dal reality a causa di una frase omofoba pronunciata contro Enzo Bambolina in un post condiviso sotto l'account ufficiale del programma. Questo comportamento non solo gli è costato l'ingresso nella casa più famosa d'Italia, ma potrebbe anche compromettere il suo futuro nel mondo della televisione e dello spettacolo.

Gli autori del programma non hanno perso tempo e hanno prontamente rimpiazzato Giuliano con Amanda Lecciso. Questo cambio sembra essere stato una sorta di "piano B" per il conduttore del reality, che in passato aveva già tentato di coinvolgere Loredana Lecciso nel programma. Durante l'estate, erano circolate voci secondo cui anche Albano sarebbe stato contattato dalla produzione, ma il cachet richiesto dal cantante era stato giudicato eccessivo. Lo stesso cantante aveva poi smentito queste voci.

Amanda Lecciso, la più giovane delle sorelle Lecciso - la seconda è Raffaella - non è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, e le informazioni pubbliche su di lei sono piuttosto scarse. Tuttavia, è spesso menzionata insieme alle sue sorelle durante le loro apparizioni televisive. Attiva sui social, Amanda conta poco più di 1.500 follower su Instagram, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e pubblica aggiornamenti per i suoi fan.

