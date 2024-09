Grande Fratello: Shaila Gatta già in lacrime e Lorenzo Spolverato la sostiene: è nata la prima ship?

Non si sono neanche spente le luci della prima diretta del Grande Fratello che Shaila Gatta ha già regalato il primo pianto agli spettatori che seguono la diretta su Mediaset Extra. L'ex velina si è confidata con Lorenzo Spolverato, i due sembrano aver studiato bene le dinamiche del programma, magari regalando la prima ship al pubblico che commenta il programma sui social.

La puntata d'esordio del reality show condotto da Alfonso Signorini, arrivato alla diciottesima edizione, è andata in onda ieri 16 settembre. Nella Casa sono entrati i primi 14 gieffini, comprese Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, le tre showgirl di Non è la Rai che concorreranno come un unico concorrente.

Crisi emotiva nella Casa: Shaila Gatta cede alle emozioni e Lorenzo Spolverato la supporta

Nella nuova edizione del reality show più seguito in Italia, l'ex velina e il modello milanese sono tra i protagonisti che stanno attirando l'attenzione del pubblico. Durante una mattinata intensa, Shaila, 28enne di Aversa, ha vissuto il suo primo momento di cedimento emotivo, sfociato in un pianto dirotto mentre si trovava nella sauna della Casa.

In questa circostanza, Lorenzo si è avvicinato a Shaila per offrirle parole di conforto e incoraggiamento. La ballerina ha spiegato di aver riflettuto molto e di essere arrivata a una conclusione importante: "La vita va affrontata con coraggio, anche quando sembra di non averne". Il modello ha colto subito l'occasione per rassicurarla, elogiando la sua forza: "Secondo me, sei già coraggiosa. Hai lasciato casa a soli sedici anni per inseguire i tuoi sogni, e questo richiede grande determinazione".

Lorenzo Spolverato ha un feeling particolare con Shaila Gatta

Lorenzo ha continuato a stimolare Shaila a credere in sé stessa, sottolineando che la vera sicurezza personale deriva dall'accettazione di ogni parte di sé, senza paura di giudicarsi. "Essere sicuri di sé significa essere pronti ad accettare tutte le nostre sfaccettature. Non c'è bisogno di giudicarsi, e sarebbe bellissimo se riuscissi a eliminare questi giudizi su di te, e poi, a poco a poco, anche sugli altri."

Shaila, visibilmente scossa, ha confidato a Lorenzo il suo stato d'animo: "Non so cosa mi stia succedendo oggi. Mi sento confusa e strana, come se riemergessero tutte quelle cose che non riesco a perdonarmi". La conversazione si è poi spostata sul rapporto con la sorella maggiore, un tema che per Shaila è carico di emozioni. Le due non hanno avuto molte occasioni per crescere insieme, poiché la sorella si è sposata molto giovane, all'età di diciotto anni.

Nonostante la distanza, Shaila ha spiegato che tra loro c'è un legame profondo, e il rammarico per i momenti non condivisi viene mitigato dalla certezza di essere amata e sostenuta. "So che lei è la mia prima fan e che sarà sempre pronta a sostenermi in qualsiasi momento", ha concluso la ballerina con un sorriso, trovando un po' di serenità in quel pensiero.

Grande Fratello 2024: Chi è Lorenzo Spolverato, dalle case popolari di Milano alla ribalta televisiva

A poche ore dall'inizio del programma sembra essere nata la prima ship, anche se in molti sui social concordano che si sia verificato tutto troppo presto, così velocemente che sembra un atteggiamento costruito da parte dei due gieffini: Anche se come ci hanno insegnato ventiquattro anni di Grande Fratello "nella casa è tutto amplificato".