Grande Fratello stasera su Canale 5, anticipazioni del 26 settembre: Brooke di Beautiful raggiunge Thorne

Stasera, 26 settembre, su Canale 5 torna il Grande Fratello con un nuovo appuntamento della diciottesima edizione, questa sera è previsto l'ingresso, forse solo come ospite, di Katherine Kelly Lang. Alla guida del reality troviamo, come sempre, Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, che offriranno la loro visione sulle dinamiche in continua evoluzione all'interno della Casa.

Il promo della nuova puntata del reality show ha annunciato un crossover tra Beautiful e il programma condotto da Alfonso Signorini. Lunedì scorso, nella casa più spiata d'Italia, è entrato Clayton Norcross, conosciuto in Italia per aver interpretato il primo Thorne Forrester nella famosa soap opera statunitense, trasmessa su Canale 5 dal 5 aprile 1994. Ora, al Grande Fratello, arriva anche Katherine Kelly Lang, l'attrice che dal 1987 veste i panni di Brooke Logan, una delle protagoniste della serie

Non è la prima volta che la Lang partecipa a un programma italiano: nel 2014 ha preso parte a Katherine Kelly LangBallando con le stelle, un'esperienza che non le ha lasciato un buon ricordo della nostra televisione. "Avevo un apparecchio per la traduzione simultanea, ma dopo i primi giudizi lo spegnevo. Non potevo sopportare i loro commenti", ha raccontato una volta tornata nel suo paese.

Clayton Norcross al Grande Fratello

Il promo non chiarisce quale sarà il ruolo di Brooke al Grande Fratello, ma è probabile che entri per riabbracciare Clayton Norcross, con il quale ha avuto un breve flirt durante i primi anni di produzione della soap. "Una volta mi invitò a una festa e dopo pranzo andammo a casa sua. Mi guardò negli occhi e mi baciò. È stata una grande sorpresa per me. La nostra storia è durata poco", ha rivelato a Jessica.

Nominati e baci tra i coinquilini

Questa sera, inoltre, verrà svelato l'esito del televoto che, come nella scorsa puntata, non sarà eliminatorio. Il pubblico sta infatti decidendo chi tra Yulia Naomi Bruschi, Iago Garcia e Ilaria Clemente sarà immune alle nomination in vista della puntata del 30 settembre, quando potrebbe essere decretato il primo eliminato della diciottesima edizione.

Durante la serata ci saranno anche segmenti dedicati a quanto accaduto nei giorni scorsi nella casa, come i baci tra Helena e Lorenzo, e quello di ieri sera tra Ramirez e Shaila. Entrambe le coppie si sono baciate per gioco, ma il conduttore cercherà di capire se dietro questa finzione possa esserci qualcosa di reale.