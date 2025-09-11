Grande Fratello, spunta il nome della prima opinionista: sarà Alessandra Viero?

Il Grande Fratello si prepara a tornare con una veste totalmente rinnovata. Alla guida del reality più seguito d'Italia ci sarà Simona Ventura, che ha annunciato la partenza del programma per il 29 settembre su Canale 5. Una novità assoluta riguarda la formula: questa edizione sarà infatti interamente Nip, con soli concorrenti sconosciuti al pubblico, un richiamo allo spirito autentico delle prime edizioni.

Grande attesa ruota attorno alla scelta degli opinionisti. La Ventura ha spiegato che i nomi sono ancora in fase di valutazione, ma intanto Amedeo Venza ha lanciato un'indiscrezione che sta facendo discutere: la prima opinionista del reality potrebbe essere Alessandra Viero, volto noto del giornalismo Mediaset.

Chi è Alessandra Viero

La giornalista è diventata professionista nel 2006, iniziando il suo percorso nelle redazioni locali, collaborando con il Corriere del Veneto e Rete Veneta. Successivamente ha intrapreso una carriera televisiva che l'ha portata prima al TG4, poi a TGcom24. più seguiti di Mediaset.

Simona Ventura

Poco dopo, è approdata ai programmi di approfondimento e cronaca. Il grande pubblico l'ha conosciuta soprattutto grazie alla conduzione di Quarto Grado al fianco di Gianluigi Nuzzi, ma ha partecipato anche a trasmissioni come Segreti e Delitti, Il Terzo Indizio e Pomeriggio Cinque News.

Le parole di Simona Ventura

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Simona Ventura ha raccontato com'è nata questo nuovo capitolo della sua vita professionale: "Dopo aver fatto con soddisfazione l'opinionista a L'Isola dei Famosi, Mediaset mi ha chiamato per un provino de La Fattoria. Alla fine non era per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con mia sorpresa, l'editore mi ha chiesto se volevo condurre il Grande Fratello. È stata una gioia immensa. Sono felice di far parte di un gruppo di lavoro molto coeso".

Se l'indiscrezione di Amedeo Venza fosse confermata, l'arrivo di Alessandra Viero come opinionista potrebbe rappresentare un valore aggiunto. Del resto, non è la prima volta che Mediaset sceglie un giornalista del gruppo come opinionista: è capitato con il Grande Fratello con Cesara Buonamici e con Dario Maltese a L'Isola dei Famosi.