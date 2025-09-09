Grande Fratello, Simona Ventura promette scintille: 'Se i concorrenti mi fanno arrabbiare entro nella Casa"

Il Grande Fratello sta per tornare in una veste completamente rinnovata e, questa volta, alla guida ci sarà Simona Ventura. La conduttrice ha annunciato che il reality più famoso d'Italia partirà il prossimo 29 settembre su Canale 5 con una versione interamente Nip, che vuole richiamarsi allo spirito autentico delle prime edizioni.

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato come è nata questa avventura: "Dopo aver fatto con soddisfazione l'opinionista a L'Isola dei Famosi, Mediaset mi ha chiamato per un provino de La Fattoria. Alla fine, non era per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con mia sorpresa, l'editore mi ha chiesto se volevo condurre il Grande Fratello. È stata una gioia immensa. Sono felice di far parte di un gruppo di lavoro molto coeso".

Il confronto con Alfonso Signorini

Simona ha rivelato di aver già sentito il conduttore, che le ha passato il testimone e che per lei è molto più di un collega: "Alfonso è un mio caro amico dal 1994. Ci siamo sentiti, parlati, organizzati. Tengo molto ai suoi consigli. Ma devo dire che mi sento supportata da tutta l'azienda: dall'intrattenimento alle news, si lavora insieme". Alfonso dovrebbe condurre da gennaio l'edizione Vip del reality.

Alfonso Signorini davanti la Porta Rossa

Opinionisti e concorrenti

Per quanto riguarda il ruolo degli opinionisti la rosa dei pretendenti è stata sfoltita, ma per ora non è stato scelto ancora nessuno in maniera definitiva. "Ci sono già alcuni nomi in lista che stiamo ancora vagliando e valutando". A proposito dei concorrenti, la conduttrice ha svelato che sono già stati scelti 15 partecipanti, anche se il numero potrebbe salire: "Ho seguito personalmente i casting. Le dinamiche sono fondamentali, ma devono nascere in modo naturale. Non voglio e non bisogna indurre nulla".

Un avvertimento ai futuri inquilini

Simona Ventura ha confermato la linea dura contro chiunque infrangerà il regolamento, sottolineando le differenze tra l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello: "Con i naufraghi dell'Isola c'erano cinque secondi di ritardo audio e la distanza. Ma con gli inquilini del Grande Fratello sarà diverso: se mi fanno arrabbiare, entro pure nella Casa!".