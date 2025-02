Il Grande Fratello fa una sorpresa ad alcuni concorrenti, che devono però lasciare la Casa

Come già successo a metà mese, la produzione del Grande Fratello ha deciso di offrire una giornata di relax ai concorrenti, ma non a tutti.

Dopo una puntata parecchio tesa, con gli inquilini ormai "rinchiusi" da circa 6 mesi, il Grande Fratello ha deciso di fare una sorpresa ai concorrenti, che potranno vivere quella che la nota ufficiale diramata via social ha chiamato una "giornata particolare".

Chi sono i concorrenti che hanno lasciato la Casa

Esattamente come era successo lo scorso 11 febbraio, la produzione del reality ha deciso di regalare una giornata di relax ai concorrenti ancora in gara. Dopo circa 6 mesi tra le quattro mura più spiate d'Italia, d'altronde, sarebbe impensabile non concedere certe "sorprese".

I concorrenti sono stati quindi costretti ad abbandonare la Casa ma solo per qualche ora. I gieffini coinvolti sono Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Helena Prestes, Giglio, Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

A rimanere in Casa invece sono gli ultimi tre entrati: Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli dovranno attendere pazientemente il rientro degli altri. E così, mentre il gruppo si allontana festante, i tre restano chiusi nel Confessionale, ignari di quanto che sta accadendo. Una volta usciti, trovano solo un biglietto a motivare l'assenza dei compagni: "Ehi novellini, considerando che noi conosciamo ormai ogni angolo della Casa, lasciamo a voi l'onore di godervi questa bellissima dimora e cotanta pace. L'invito per voi non è valido, studiate che dopo vi interroghiamo. P.S. Grazie Fede del giubbotto. Buon pranzo. I veterani".

Non sappiamo ancora in cosa consista questo regalo della produzione, sarà un'altra giornata di relax come era accaduto due settimane fa? Certamente molti concorrenti ne avrebbero bisogno, per placare i bollenti spiriti. Soprattutto quelli che nelle ultime ore hanno animato le azioni sconsiderate di Lorenzo e i continui litigi tra Helena e Zeudi.

Chi rischia l'eliminazione lunedì 3 marzo

Alle discussioni e ai litigi continui si aggiunge naturalmente l'ansia delle nomination e del televoto, che lunedì 3 marzo decreterà chi sarà il prossimo gieffino eliminato, dopo l'uscita dalla Casa di Amanda Lecciso, nella puntata del 27 febbraio.

Mentre Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato sono al momento immuni, in quanto eletti primi due finalisti dell'edizione, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli rischiano invece di dover lasciare per sempre il reality, a un passo dalla finale del 31 marzo.