Alfonso Signorini a Lorenzo Spolverato: "Il Grande Fratello troppo buono, io ti avrei squalificato"

Lorenzo Spolverato, nonostante il comportamento violento, non è squalificato dal Grande Fratello ma Alfonso Signorini non gli ha risparmiato un rimprovero in diretta.

Le immagini di Lorenzo Spolverato fuori controllo nella casa del Grande Fratello urlavano a gran voce una presa di posizione. Che non è arrivata, almeno non fino in fondo, da parte della produzione (che avrebbe dovuto squalificare il concorrente), e dunque il pubblico ha dovuto "accontentarsi" delle parole di Alfonso Signorini. Il conduttore ha condannato gli attacchi verbali e fisici a Shaila, affermando che, dipendesse da lui, il primo finalista sarebbe già fuori dalla Casa.

Il discorso di Alfonso Signorini a Lorenzo Spolverato

Dopo aver affrontato l'argomento insieme a Shaila Gatta, dopo aver accettato la decisione della ballerina di tenersi lontana, per il momento, dal modello milanese, Alfonso Signorini ha richiamato in privato proprio Lorenzo.

"In un momento di crisi nera hai dato sfogo sconclusionato alla tua rabbia. È ritornato quell'atteggiamento aggressivo, sopra le righe, violento": è iniziato così il rimprovero del conduttore a Spolverato.

Fino ad arrivare alla necessaria precisazione: "Il fatto che tu sia finalista non significa tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile. Perché il pubblico ti ha portato in finale ma il Grande Fratello ti può anche squalificare. Fosse stato per me, ti avrei tranquillamente squalificato. Il Grande Fratello è più buono di me".

Lorenzo Spolverato, temendo di uscire a un passo dalla finale, ha promesso un cambiamento radicale, facendo però rumoreggiare il pubblico in studio, evidentemente poco fiducioso verso le promesse da marinaio del modello.

Il litigio tra Lorenzo e Shaila

A scatenare la furia di Lorenzo Spolverato, già noto per un carattere piuttosto aggressivo, peggiorato da cinque mesi di "reclusione" nella casa più spiata d'Italia, sarebbe stata la questione della presunta gelosia di Shaila verso Chiara Cainelli.

La ballerina non ha reagito alla rivelazione come lui si aspettava, parlandone direttamente con le amiche, la stessa Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Trovandosi "isolato" e messo alle strette, Lorenzo Spolverato ha reagito come ormai sappiamo bene, strappando delle lettere presenti nell'armadio di Shaila, urlando frasi ingiuriose verso l'ormai quasi ex compagna e prendendo a calci e pugni i mobili.

Un comportamento, aggravato dall'essere a favor di telecamere e in diretta TV, che avrebbe meritato ben più di un rimbrotto.