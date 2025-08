Grande Fratello, Simona Ventura vuole Bettarini come inviato? Ecco la verità dietro i rumors

La prossima stagione del Grande Fratello si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura e, secondo alcune indiscrezioni circolate di recente, al suo fianco come inviato esterno avrebbe potuto esserci il suo ex marito Stefano Bettarini. Un'ipotesi che aveva acceso la curiosità del pubblico, ma che è stata prontamente smentita.

Il reality, in partenza a ottobre 2025, segnerà comunque - nelle intenzioni di Mediaset - un cambio di rotta nel format, come anticipato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti. L'amministratore delegato ha parlato di un ritorno al passato, con un cast formato esclusivamente da concorrenti sconosciuti al pubblico televisivo e mai apparsi in altri programmi.

Stefano Bettarini inviato? Il rumor e la smentita

Il gossip è rimbalzato soprattutto grazie a un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Nuovo. L'idea di Bettarini nel ruolo di inviato non sarebbe stata del tutto campata in aria, considerando la sua esperienza in tv, sia come opinionista che come inviato all'Isola dei Famosi. Tuttavia, la notizia ha destato più di una perplessità: nonostante i rapporti cordiali tra i due ex coniugi, la scelta sarebbe apparsa sorprendente a molti.

Simona Ventura e Stefano Bettarini nel giorno delle nozze

A fare chiarezza è stato lo stesso Bettarini, che su Instagram ha messo fine a ogni voce con un messaggio netto: "Se dovessi trascorrere il mio tempo a smentire tutto ciò in cui vengo coinvolto, toglierei tempo prezioso alle cose ed ai valori per me davvero importanti, a cominciare dalla mia famiglia. Buon vento".

Parole che lasciano poco spazio a interpretazioni: nessuna collaborazione con la nuova edizione del Grande Fratello è in programma. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che al fianco della conduttrice ci fosse Tommaso Zorzi come opinionista, ma la notizia, per ora, non ha avuto nessun riscontro.

Le novità del Grande Fratello versione Ventura

Pier Silvio Berlusconi ha delineato un progetto chiaro per reality show, puntando su autenticità e qualità: il programma durerà cento giorni esatti, senza allungamenti. Storie vere: i concorrenti saranno persone comuni con esperienze significative da raccontare, lontane dalle logiche del casting "da reality".

Cast ridotto: meno partecipanti, per permettere al pubblico di affezionarsi davvero ai protagonisti. "Vogliamo che il programma racconti storie vere, con persone che abbiano qualcosa da dire", ha spiegato Berlusconi. "Vorremmo anche un tocco di glam, inteso come bellezza, e un numero di concorrenti ridotto al minimo indispensabile".