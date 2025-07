Grande Fratello: un ex vippone al fianco di Simona Ventura come opinionista? Di chi si tratta

A settembre Mediaset riaccende i riflettori sul Grande Fratello Nip, la versione del celebre reality di Canale 5 dedicata esclusivamente a concorrenti comuni, lontani dal mondo dello spettacolo, degli influencer e dei social. La grande novità di questa edizione? La conduzione sarà affidata a Simona Ventura, pronta a tornare al timone di un reality show dopo la recente esperienza come opinionista a L'Isola dei Famosi.

Un Grande Fratello rinnovato e "più vero"

Stando alle prime anticipazioni, la prossima edizione del reality show si avvicinerà maggiormente al format originale: al centro ci saranno le relazioni umane, le storie genuine e concorrenti lontani dal mondo dello spettacolo e del web. Si ipotizza inoltre una durata più contenuta, con un soggiorno massimo nella Casa di circa 100 giorni, per poi cedere il testimone alla versione Vip di Alfonso Signorini. Un vero ritorno alle origini, che privilegia la sostanza dei contenuti rispetto agli eccessi mediatici.

Opinionisti: corsa alla poltrona in studio

Se la conduzione è ormai ufficiale, resta da definire un altro tassello fondamentale: chi affiancherà Simona Ventura in studio? Le indiscrezioni si rincorrono sul web. Secondo Dagospia e in particolare Alberto Dandolo, ci sarebbe una vera e propria "corsa alla poltrona" tra i potenziali opinionisti. A scalpitare per avere un posto in studio sarebbero una celebre showgirl e una giornalista molto lanciata, entrambe determinate a far parte del progetto. I nomi, per ora, restano top secret.

Tommaso Zorzi

L'ipotesi Zorzi: opinionista unico?

Un'altra voce, rilanciata da Affari Italiani, ipotizza un'impostazione come quella del Grande Fratello 2023: non una coppia di opinionisti, ma un unico volto in studio. Il nome più accreditato? Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5 e attualmente impegnato in Cortesie per gli Ospiti. Zorzi, che condivide con Simona Ventura la stessa agenzia, potrebbe godere del suo appoggio diretto: un dettaglio che, secondo i beninformati, potrebbe fare la differenza nella scelta finale.

Per ora, nessuna conferma ufficiale da parte di Mediaset, ma le manovre dietro le quinte sembrano già ben avviate. Chi siederà realmente al fianco della conduttrice piemontese? Non resta che attendere i prossimi annunci. Nel frattempo, il clima è già rovente.