Grande Fratello, Simona Ventura annuncia la data ufficiale: “Sarà il GF delle storie di vita e di resilienza”

Mancano ormai tre settimane al ritorno del Grande Fratello su Canale 5 e, questa volta, a guidare il reality più longevo della televisione italiana sarà Simona Ventura. La conduttrice, protagonista della copertina del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola da domani, ha rilasciato un'intervista esclusiva ricca di anticipazioni sulla nuova edizione, che si preannuncia come un vero e proprio ritorno alle origini.

La data di inizio e la durata Grande Fratello

Simona Ventura ha rivelato la data ufficiale del debutto: il reality partirà lunedì 29 settembre e si concluderà prima della fine dell'anno, se le anticipazioni verranno confermate, con una permanenza dei concorrenti nella Casa di circa 100 giorni. Una durata decisamente più contenuta rispetto alle ultime edizioni, quando il programma, soprattutto nella sua versione Vip, è stato prolungato fino a sei mesi.

Concorrenti sconosciuti e storie di vita

Una delle novità più attese riguarda proprio il cast. La conduttrice ha confermato che sono 15 i concorrenti selezionati, tutti volti completamente sconosciuti al pubblico televisivo. Niente influencer, personaggi dei social o ex protagonisti di reality: il focus tornerà sulle persone comuni e sulle loro esperienze. "Sarà un Grande Fratello delle storie di vita, di resilienza, che hanno qualcosa da dire", ha sottolineato Simona Ventura, rimarcando la volontà di raccontare percorsi autentici e genuini.

L'emozione di Simona Ventura

La conduttrice, che non ha scelto ancora chi saranno gli opinionisti, non ha nascosto l'emozione e la responsabilità per questo debutto così atteso: "Ho l'ansia di fare bene, per tutto l'affetto che sento attorno a me, quando incontro le persone in farmacia o al supermercato. Perché a me piace andare in giro per capire i gusti della gente", ha raccontato. Un legame diretto con il pubblico che Simona sarà la bussola per affrontare questa nuova sfida televisiva.

Un ritorno alle origini del reality

Dalle parole di Simona Ventura emerge chiaramente l'intenzione di riportare il Grande Fratello alla sua essenza, quella che negli anni Duemila lo rese un fenomeno sociale e televisivo: persone comuni, convivenza forzata, dinamiche spontanee e racconti di vita capaci di emozionare il pubblico a casa. Per ora non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sul cast e sulla nuova impostazione del programma, ma le dichiarazioni della conduttrice confermano la linea voluta da Mediaset: meno spettacolarizzazione, più realtà.