Grande Fratello, Simona Ventura chiama tre ex gieffine in studio: ecco la novità dell'edizione Nip

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: Grande Fratello tornerà su Canale 5 il 29 settembre, con una conduzione tutta nuova affidata a Simona Ventura. La storica conduttrice è pronta a inaugurare un'edizione che punta a riportare il reality "alle origini", con concorrenti Nip e un format che mescola tradizione e novità.

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, una delle sorprese più attese riguarda lo studio: la Ventura accoglierà infatti alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, chiamati non a rimettersi in gioco nella Casa, ma a commentare le gesta dei nuovi inquilini. Si tratterebbe di un vero e proprio panel fisso, composto da tre ex gieffine, probabilmente provenienti dalle edizioni Nip del reality. Una scelta che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, ansiosi di scoprire quali volti storici torneranno sotto i riflettori.

Nei giorni scorsi, inoltre, era stato Amedeo Venza ad anticipare un altro tassello importante: la prima opinionista della nuova edizione potrebbe essere Alessandra Viero, giornalista Mediaset e volto noto del Tg4 e di Quarto Grado. Non è però ancora chiaro se lo studio ospiterà sia gli opinionisti che il panel degli ex concorrenti.

Alessandra Viero potrebbe essere opinionista al Grande Fratello

Un'ipotesi che, se confermata, renderebbe l'atmosfera particolarmente affollata. In ogni caso, Simona Ventura ha già deciso di rinunciare alla postazione social, affidata nelle ultime stagioni a Rebecca Staffelli, spiegando che "potrebbe influenzare i concorrenti, facendo loro capire come vengono percepiti all'esterno".

Sul fronte del gioco, le certezze sono ormai numerose: la Casa più spiata d'Italia accoglierà tra i 15 e i 20 concorrenti, tutti rigorosamente sconosciuti al pubblico, due di loro avrebbero già iniziato a flirtare. Sarà quindi un Grande Fratello completamente Nip, un ritorno allo spirito autentico delle prime edizioni. Nessun Vip, nessun volto social, solo persone comuni pronte a mettersi alla prova davanti alle telecamere.

Anche il televoto subirà un cambiamento importante: non più votazioni online, ma SMS a numero limitato di preferenze, per evitare squilibri dovuti alle grandi fanbase digitali e garantire maggiore equità tra i concorrenti. Con queste premesse, il Grande Fratello 19 si prepara a riportare in scena il mix di spontaneità, dinamiche umane e sorprese che hanno reso il format un fenomeno televisivo.