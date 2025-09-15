Grande Fratello, Simona Ventura cambia tutto: niente opinionisti, al suo fianco tre vincitrici del reality

Manca ormai pochissimo alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality show di Canale 5 che quest'anno festeggia i suoi 25 anni di storia. Il debutto è fissato per lunedì 29 settembre, quando almeno 15 concorrenti Nip varcheranno la celebre porta rossa, pronti a vivere settimane di emozioni, sfide e dinamiche inedite, ma in studio, secondo le ultime indiscrezioni, non ci saranno opinionisti ma ex vincitrici del reality show.

Simona Ventura cambia le regole: niente opinionisti al GF 2025

Questa edizione, come già annunciato, sarà caratterizzata da un cast completamente estraneo al mondo dello spettacolo e del web, puntando tutto sulla genuinità dei partecipanti e riportando il programma alle sue origini. Negli ultimi giorni si erano rincorse numerose voci riguardo agli opinionisti che avrebbero affiancato Simona Ventura nella conduzione del programma.

Tra nomi più o meno credibili, le ipotesi suggerivano presenze fisse accanto alla storica conduttrice, ma secondo gli ultimi retroscena, riportati da Lorenzo Pugnaloni, la realtà sarebbe completamente diversa. Simona Ventura, infatti, avrebbe deciso di condurre il programma senza avere al suo fianco un opinionista fisso. Una scelta sorprendente, ma non significa che SuperSimo sarà sola in studio: per garantire supporto e commenti durante le puntate, la conduttrice sarà affiancata da un panel di tre ex concorrenti del reality, come ha anticipato Davide Maggio.

Serena Garitta

Il nuovo panel: tre ex vincitrici tornano in studio

L'indiscrezione è stata confermata da Amedeo Venza, le scelte sarebbero ricadute su tre ex vincitrici: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Serena Garitta. Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, si era proposta per il ruolo subito dopo la conclusione del programma di Veronica Gentile.

Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del 2003, e Serena Garitta, vincitrice dell'edizione successiva del 2004, completeranno il trio che supporterà Simona Ventura durante le puntate, portando esperienza, ironia e ricordi storici del reality. Questa scelta rappresenta una novità significativa per il programma: l'assenza di opinionisti fissi e la presenza di un panel di ex vincitrici permetterà di offrire un punto di vista unico e diretto sui concorrenti Nip, arricchendo le dinamiche e le discussioni in studio.

Mancano ormai solo due settimane all'inizio della nuova stagione, e l'attesa per scoprire come si svilupperanno le vicende dei concorrenti è già altissima. La diciannovesima edizione del Grande Fratello promette emozioni, sorprese e un ritorno alle origini capace di conquistare sia i fan storici sia il pubblico più giovane.