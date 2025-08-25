Grande Fratello, la lite tra Jessica e Pamela per Zeudi di Palma: "Mi ha tradita e manipolata"

Dopo il Grande Fratello, l'amicizia tra Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo si è trasformata in scontro: accuse di manipolazione, minacce di denuncia e un legame ormai spezzato.

Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo, durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello, sembravano essere diventate grandi amiche, almeno all'apparenza. Tuttavia, una volta spente le luci del reality - proprio in concomitanza con la vittoria di Jessica - il loro rapporto non solo si è incrinato, ma è addirittura degenerato. Al punto che la Morlacchi ha minacciato di denunciare la sua ex coinquilina, accusandola di aver manipolato un'intervista per metterla contro Zeudi di Palma.

Jessica: "Un video manipolato per mettermi contro Zeudi"

Un chiarimento della vicenda, seppur di parte, è arrivato dalla stessa ex voce dei Gazosa nel corso di una diretta social. Jessica ha puntato il dito contro Pamela accusandola di aver manipolato un'intervista per farle dire cose mai pronunciate, con l'obiettivo di creare tensioni con Zeudi Di Palma.

"Mi hanno chiesto di fare un'intervista e io ho accettato perché mi fidavo. Durante la registrazione non c'era nulla di 'piccante', ma a un certo punto Pamela mi disse: 'Mettiamo qualcosa che crei curiosità, ti va di parlare di una ragazza bionda?'. Io risposi di no, aggiungendo semmai un'esclusiva sul fatto che io e Luca Calvani non ci fossimo più sentiti dopo il GF. Poi però hanno preso una mia risposta innocua e l'hanno montata come se stessi parlando di Zeudi. Quando ho visto il trailer sono impazzita, perché era evidente il tentativo di farmi litigare con lei e di mettermi contro i miei fan".

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello 18

La fine di un'amicizia

Jessica ha definito l'accaduto come "una pugnalata alle spalle", sottolineando come il gesto sia arrivato proprio da una persona che considerava amica. "Ho sofferto tanto per questa cosa, perché mi sono sentita tradita. Io le ho voluto bene, le voglio ancora bene, ma credo che sia consigliata male da chi la gestisce. Io non voglio avere nulla a che fare con chi vive di odio".

La questione della denuncia

Infine, la Morlacchi ha voluto chiarire l'aspetto più delicato, quello legato alla presunta denuncia: "È vero che ho detto di volerla denunciare, ma non l'avrei mai fatto. Era la rabbia del momento. Ho trovato tutta questa vicenda di cattivo gusto e profondamente irrispettosa, ma non sarei mai arrivata a tanto".

Con queste parole, Jessica ha concluso la sua diretta, lasciando intendere che, almeno da parte sua, non ci sarà nessuna azione legale. Resta però l'ombra di un'amicizia ormai naufragata, un rapporto difficilmente recuperabile e che, forse, era legato più alle dinamiche del Grande Fratello che a un rapporto autentico.