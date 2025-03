Grande Fratello, gli Shailenzo incassano anche le critiche di Emanuele Fiori: "Siete insicuri e infantili"

Non era presente in studio ieri sera al Grande Fratello, ma Emanuele "Lele" Fiori ha risposto agli Shailenzo via Instagram, non risparmiando strali.

Essendo stato più volte chiamato in causa in questi giorni al Grande Fratello, alla fine Emanuele Fiori ha deciso di rispondere, via social, a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il modello milanese infatti aveva un piano: convincere la fidanzata a flirtare con Lele, il tutto allo scopo evidente di creare nuove dinamiche.

Lele non le manda a dire: "Ne avete materiale su cui riflettere"

Emanuele Fiori

Lo scambio di battute e opinioni sarebbe stato certamente più gustoso in diretta, ma, come ha spiegato nelle sue stories di Instagram, per impegni lavorativi ieri Emanuele Fiori non sarebbe comunque potuto essere in studio.

L'ex gieffino (eliminato nella puntata del 3 febbraio) ha però comunque voluto dire la sua su una faccenda che l'ha visto pedina inconsapevole di un gioco poco pulito. Lele ha quindi risposto a Lorenzo Spolverato: "Ti ringrazio per la 'solidarietà maschile' ma non ho bisogno di ricevere speranza da nessuno, tantomeno da due persone insicure e infantili come voi, dato che vi piace così tanto ridere alle spalle degli altri".

Fiori ha poi dedicato un pensiero anche a Shaila: "Stai tranquilla, la ship non l'avrei creata neppure se tu fossi stata l'unica concorrente della casa. Pensate alle vostre dinamiche, che ne avete materiale su cui riflettere! Io a differenza vostra sto benissimo così".

Il piano "crea dinamiche" degli Shailenzo scoperto grazie a Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato

Ormai tutti gli inquilini che non fanno parte del suo gruppo ristretto stanno accusando Lorenzo Spolverato di essere il regista di un piano ben congegnato, il cui unico fine è quello di creare dinamiche per poter avere più clip e spazio in puntata.

Solo Mariavittoria, però, è riuscita fino a qui a far cadere la maschera del modello con un esempio concreto, raccontando quello che, come è stato svelato in puntata, era accaduto il 13 gennaio. Da poco fidanzato con Shaila, infatti, lo Spolverato le aveva chiesto di "dare una speranza" a Emanuele, cominciando a flirtare con lui.

Come la clip ha mostrato, davanti al rimprovero degli autori per aver coperto il microfono, era stata proprio Shaila, sorpresa e delusa dalla richiesta, a svelare l'intento del milanese.

Peccato che nessuno dei due si sia chiesto, tra le altre cose, se Lele avrebbe mai accettato il finto corteggiamento dell'ex velina. Come molti utenti sui social hanno rimarcato, infatti, oltre a non avere manifestato grande interesse per la Gatta, Emanuele, nei mesi di permanenza, non è certo neppure mai stato un vassallo alla corte degli Shailenzo.