Grande Fratello: Lorenzo e Shaila smascherati pubblicamente da Alfonso Signorini: "Avete perso la faccia"

Era facile intuire che quella rivelazione fatta da Mariavittoria, rispetto alla conversazione tra Lorenzo e Shaila sulla "questione Lele", sarebbe stata tirata fuori nella diretta del Grande Fratello. E così è stato, con Alfonso Signorini che ha rimproverato sonoramene i due concorrenti.

L'antefatto: cosa aveva detto Mariavittoria Minghetti

All'accusa di essere una persona falsa, durante un recente confronto notturno in giardino, la dottoressa romana ha risposto riportando a galla un fatto piuttosto grave: la richiesta dello Spolverato all'allora già fidanzata Shaila, di provarci con Lele.

L'ex velina non ha naturalmente accettato, e, colpita da quella che forse le era sembrata una richiesta assurda, non si è fatta troppi problemi nel riferire agli autori in diretta: "Il mio fidanzato senza microfono ha detto 'non vuoi provare a dare una speranza a Lele e ci provi almeno una settimana?'". Alle sue parole erano seguite quelle del modello: "Shaila, stai zitta". Quando ormai però era troppo tardi.

Alfonso Signorini smaschera in diretta gli Shailenzo

Tutto questo succedeva il 13 gennaio 2025. A svelarlo è stato Alfonso Signorini davanti a tutto lo studio, con il pubblico a casa all'ascolto. Il conduttore ha chiesto spiegazioni a Lorenzo, che ha provato prima a far credere di non ricordare assolutamente l'accaduto, giocando poi la carta dello scherzo per uno strano "gioco della gelosia".

Il direttore di CHI, naturalmente, ha mangiato la foglia: "Dici che era una battuta, ma allora perché nella clip hai detto a Shaila 'stai zitta non ripetere quello che ho detto'? Ora dici che non ricordi, ma prima hai negato di aver mai detto una cosa del genere. Perché dici alla tua fidanzata 'provaci una settimana con Lele' se non per farci una clip?".

L'intervento di Shaila ha peggiorato la situazione

"Shaila adesso mi rivolgo a te. Mi auguro che tu non risponda con lo stesso tono perché non ci crede nessuno, mo te lo dico". Come da copione, anche l'ex velina ha finto di non ricordare, provocando una reazione ancora più forte e sdegnata di Signorini: "Io sono senza parole. Ormai è troppo facile dire 'non mi ricordo'. Forse è l'unica risposta che potete dare senza perdere la faccia, ma la faccia l'avete già persa. Sì, ormai la faccia l'avete già persa. Per me questa è una caduta di stile".

Rivolgendosi poi soltanto alla partenopea, il conduttore ha rincarato la dose: "E tu Shaila, a me se il mio ragazzo mi avesse detto 'vai tra le braccia di un altro per una settimana' gli avrei detto che è pazzo. Perché tu non l'hai fatto?". La risposta all'atteggiamento remissivo della Gatta è stato poi ampiamente sèpiegato, involontariamente, da quanto da lei stessa raccontato prima di incontrare mamma Luisa.