Grande Fratello, Shaila Gatta torna sui social ma confessa che il momento è difficile: "Mi sento vulnerabile"

Tramite un messaggio Instagram, Shaila Gatta ha chiesto di fare attenzione alle parole e ai giudizi, dato che lei non sta bene, in questo momento è vulnerabile.

Shaila Gatta ha pubblicato un messaggio molto emozionante sul suo gruppo Instagram. Infatti, ha chiesto a tutti di moderare le parole e i giudizi, perché in questo momento lei sta molto male e ha pure perso diversi chili. L'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una foto della bilancia che segna 51 kg, rispetto ai 56 kg di quando era nella casa del GF.

L'ex velina torna a mostrarsi attraverso un video. A distanza di una settimana dalla finalissima del Grande Fratello, la ragazza ha pubblica una clip sui suoi profili social, sottolineando che questo per lei è un momento estremamente delicato e si sente vulnerabile. Ha aggiunto inoltre di non voler fingere di stare bene e di essere forte, quindi preferisce farsi vedere esattamente per quello che è.

Shaila Gatta rompe il silenzio

Grande Fratello: Shaila Gatta in lacrime

L'ex concorrente del Grande Fratello ha scritto: "Ciao amici, cucciolini miei adorati, come state? Io sono in un momento abbastanza vulnerabile della mia vita, molto vulnerabile, insomma diciamo che c'è il lavoro che mi aiuta, questo sicuramente mi agevola tanto, quindi stasera ho un evento e troverò il modo di coprire queste occhiaie che invadono la mia faccia e niente, vi volevo dare un bacio, mi sembrava giusto farmi vedere dopo tanto tempo così per come sono, senza sovrastrutture, senza impormi per forza di essere forte, quando in realtà la vera forza è anche mostrare la nostra vulnerabilità. Vi bacio tutti, cucciolini, vi amo".

La cosa davvero triste, ma che purtroppo rappresenta una realtà nel mondo dei social, è che oltre ai tanti messaggi di affetto da parte dei follower, Shaila ha ricevuto numerosi attacchi anche dopo il video che ha pubblicato. Tante persone infatti fino a poco tempo fa inneggiavano agli Shailenzo, alla coppia formata da Shaila e Lorenzo Spolverato, e ora si sono schierate con quest'ultimo incolpando la ragazza della fine della loro relazione. Si leggono commenti come: "Guardatela come fa la vittima", oppure "Lacrime di coccodrillo".