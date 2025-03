Grande Fratello: "Shaila fa una richiesta che preoccupa Lorenzo", l'indiscrezione bomba sulla finale

La semifinale del Grande Fratello di lunedì 24 marzo ha riservato una sorpresa inaspettata: l'eliminazione di Shaila Gatta. Dopo essere uscita dalla Casa, la ballerina, considerata una delle favorite alla vittoria, ha deciso di staccare la spina e prendersi una pausa dai social, a differenza di molti suoi ex coinquilini.

Shaila Gatta eliminata: il suo silenzio scatena i rumors

La sua assenza ha alimentato numerose speculazioni. Secondo Biagio D'Anelli, l'ex velina avrebbe confidato a un amico comune di essere pronta a chiudere la sua relazione con Lorenzo Spolverato non appena il modello milanese lascerà la Casa dopo la finale del 31 marzo. Shaila ha scelto di non commentare queste indiscrezioni, ma i fan della coppia, gli Shailenzo, sono molto preoccupati.

Intanto, nelle ultime ore, è emerso che Lorenzo, uscito dal Confessionale, avrebbe rivelato che la fidanzata ha chiesto alla produzione di restituirle tre t-shirt e il suo profumo, lasciati nella Casa lunedì sera. A rendere ancora più tesa la situazione, è arrivato uno spoiler di Grazia Sambruna, giornalista del Corriere della Sera.

Lorenzo al Grande Fratello

Rottura degli Shailenzo? L'indiscrezione bomba

"Mi giungono nuovi rumor su Shaila e su ciò che potrebbe dire a Lorenzo in finale lunedì. Sappiamo che cambia idea spesso, quindi magari ci ripensa, chissà. Per il momento, però, sarebbe previsto un confronto in cui Shaila dichiarerà la fine della loro storia. Gli dirà che è stato un 'amore tossico' e che lui l'ha manipolata, danneggiandola anche nel gioco per il proprio vantaggio."

Ma non è tutto. La Sambruna ha aggiunto un altro dettaglio scottante, che riporta alla luce il discusso "guru della moda" con cui Lorenzo avrebbe avuto una relazione: "Pare che Shaila voglia anche rivelare che il famigerato 'guru della moda' non fosse in realtà il ragazzo che si è presentato in trasmissione. Lei avrebbe forti dubbi al riguardo." Se queste indiscrezioni venissero confermate, la finale del Grande Fratello potrebbe riservare un vero e proprio colpo di scena.