Grande Fratello, Helena gela Chiara: "Non sono caz*i tuoi!" e scoppia la tensione in Casa

Lunedì 31 marzo si spegneranno le luci della Casa del Grande Fratello e, secondo i pronostici, a giocarsi la vittoria potrebbero essere Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, con Lorenzo Spolverato nel ruolo di terzo incomodo. Nonostante manchino pochi giorni all'ultimo atto, il clima non si è disteso, come dimostra la recente discussione tra Chiara Cainelli e la modella brasiliana.

Chiara e Helena ai ferri corti: il botta e risposta a tavola

Ieri sera, i concorrenti hanno iniziato a fantasticare su come si svolgerà la serata che metterà fine alla loro avventura, cominciata per molti di loro lo scorso settembre. Durante una conversazione a tavola, Chiara ha chiesto a Helena chi avrebbe preferito affrontare tra Zeudi e Jessica Morlacchi, ma la modella, con estrema schiettezza, ha risposto: "Not your own business", che si può tranquillamente tradurre con "Non sono caz.i tuoi".

"Quanto te la tiri," ha esclamato Lorenzo, ma Helena non si è lasciata scalfire dalla critica, ribadendo di non voler condividere le proprie riflessioni con Chiara, una persona che non considera un'amica. "Parti prevenuta", le ha fatto notare la trentina, assicurandole che la sua domanda non nascondeva secondi fini, prima di abbandonare la tavola visibilmente infastidita.

Lorenzo, Chiara e Helena a pochi giorni dalla finale

Il risentimento di Chiara

Dopo il confronto, la Cainelli si è rifugiata in camera per confidarsi con Zeudi. Raccontando l'accaduto, si è sfogata ribadendo di non aver avuto alcuna intenzione di provocare Helena, ma solo di coinvolgerla nella conversazione. Tuttavia, non è riuscita a ignorare la sua replica, sentendosi costantemente dipinta come una persona negativa.

Lorenzo ha provato a calmarla, ma la gieffina era troppo irritata per lasciar correre. A suo dire, Helena avrebbe potuto rispondere con maggiore diplomazia. "Lei non si è mai rilassata in questa Casa", ha commentato. Zeudi le ha dato ragione, accusando la modella di avere un atteggiamento strategico, sempre mirato a creare dinamiche. Le due amiche hanno poi ipotizzato che Helena sia ancora attratta da Lorenzo, notando come la brasiliana sembri compiaciuta ogni volta che il modello le rivolge una battuta.

