Grande Fratello, Shaila e Lorenzo: scoppia il rumor sul ritorno di fiamma, ma lui nega tutto

Nelle ultime ore il mondo del gossip è tornato a concentrarsi su una delle coppie più discusse della diciottesima edizione del Grande Fratello: quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A far circolare l'indiscrezione su un presunto ritorno di fiamma è stata Deianira Marzano, che ha riportato una segnalazione ricevuta da un follower.

La rottura durante la finale

La relazione tra la ballerina napoletana e il modello milanese si era ufficialmente chiusa il 31 marzo, proprio nella serata finale del reality condotto da Alfonso Signorini. In quell'occasione, Shaila fece il suo ingresso nella Casa per comunicare personalmente la fine del rapporto. L'ex velina spiegò che, pur essendo la serata di Lorenzo, sentiva il bisogno di parlare di quanto abbia vissuto una settimana difficile. Raccontò di essere entrata nel loro rapporto con l'idea di essere una donna libera, ma di essere poi ricaduta vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche", aggiungendo: "Ce l'ho tanto con me stessa.

La ballerina proseguì confessando di essersi sentita manipolata: "Mi sono sentita molto usata e poco amata... Qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano". Disse di aver acquisito un po' di lucidità, ma di non aver avuto la forza di prendere prima una decisione. Infine, definì la loro relazione come tossica e ammise il suo rimpianto più grande: "Ho vissuto un amore tossico con te... se c'è una cosa di cui mi pento è averti chiesto scusa troppe volte".

Il confronto tra Shaila e Lorenzo

I rapporti tra Shaila e Lorenzo dopo la finale

Da quel momento, i due ex gieffini non si sono risparmiati frecciatine e commenti indiretti sui social. Lorenzo ad esempio, aveva chiesto ai suoi fan di non mandare più regali di coppia: "Finitela, perché siete pesanti. Fate il regalo, poi lo mandate, poi uno lo prende, lo scarta, e dice di metterlo sotto il letto, ma sotto il letto non va bene. Basta, ragazzi. Siete pesanti". Mentre Shaila Gatta in un'intervista a Novella 2000 chiese di non parlare di Lorenzo.

L'indiscrezione: segnali social nel giorno del 'mesiversario'

I recenti rumors su un riavvicinamento sono nati da alcune osservazioni degli utenti: secondo la segnalazione inviata a Marzano, il 23 del mese - data che per la coppia aveva un significato speciale - entrambi avrebbero condiviso contenuti e brani musicali dal tono nostalgico, che qualcuno ha letto come possibili messaggi reciproci. Deianira ha alimentato il dubbio affermando: "Non sono coincidenze. È proprio così".

La replica di Spolverato: "Nessun ritorno"

Poco dopo, però, è arrivata la risposta diretta di Lorenzo Spolverato, che ha contattato privatamente l'esperta di gossip per smentire categoricamente qualsiasi ipotesi di riconciliazione con Shaila. "La situazione con Shaila è definitivamente chiusa", si legge nella trascrizione riportata dall'esperta di gossip. L'ex gieffino ha precisato che nelle sue storie non c'e' nessun tipo di riferimento a Shaila proprio perchè la loro storia è chiusa definitivamente. Una dichiarazione che, almeno per ora, spegne l'entusiasmo dei fan più speranzosi.